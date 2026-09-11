Se incendian tres tráileres tras choque en vía Tampico-Mante

Unidad de carga pesada impacta a otras cuatro que estaban estacionadas provocando el siniestro que dejó una persona lesionada y daños considerables

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Un impactante accidente entre cinco unidades de carga pesada se registró la mañana de este jueves sobre la carretera Tampico-Mante, a la altura del kilómetro 62.3, en el tramo ubicado en los límites de Altamira y González, ejido Santa Gertrudis, donde tres de los vehículos involucrados terminaron incendiados y una persona resultó lesionada.

Rafael Chirinos, coordinador regional de Protección Civil, informó que el reporte fue recibido alrededor de las 8:20 de la mañana a través de la línea de emergencias.

De manera preliminar, se menciona que cuatro de las unidades se encontraban estacionadas cuando una quinta, presuntamente conducida a exceso de velocidad, comenzó a impactarlas por causas que aún no han sido determinadas.

La fricción provocada por los impactos habría generado el incendio de las cabinas de dos de las unidades, mientras que el tráiler responsable terminó incendiado en el carril contrario.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia municipales y regionales trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras unidades.

Como saldo, una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos, reportándose estable, sin que hasta el momento se hayan registrado personas fallecidas.

El accidente provocó la paralización de la circulación en ambos sentidos durante más de dos horas. Fue cerca de las 10:30 de la mañana cuando comenzó a restablecerse el flujo vehicular en dirección sur a norte, mientras que el carril norte a sur permaneció obstruido durante más tiempo, debido a una de las unidades que quedó atravesada sobre la carretera.

Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar oficialmente las causas del percance.