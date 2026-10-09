Se incendia tractocamión sobre la carretera Tampico- Mante

Tractocamión queda calcinado, junto con unas 25 toneladas de vitropiso y material para pegar azulejo, tras incendiarse en la carretera Tampico-Mante

El sobrecalentamiento de las balatas traseras habría provocado el incendio de un enorme tractocamión que terminó completamente consumido por el fuego junto con aproximadamente 25 toneladas de vitropiso y material para pegar azulejo, cuando circulaba por la carretera federal Tampico- Mante, en el kilómetro 62, en los límites entre Altamira y González.

De acuerdo con el reporte proporcionado por Salomón Cruz, brigadista del Centro Regional de Protección Civil, el fuego habría comenzado en las llantas traseras del lado derecho, aparentemente debido al calentamiento excesivo de las balatas.

Las llamas alcanzaron posteriormente el tanque de combustible, lo que provocó que el incendio se propagara rápidamente y terminara por consumir prácticamente en su totalidad la pesada unidad y su carga.

El tractocamión pertenece a la empresa Auto Express Segovia, con domicilio fiscal en el estado de Nuevo León, y se dirigía hacia Tampico.

Tras el incendio, el conductor habría abandonado el lugar, mientras que no se reportaron personas lesionadas.

El siniestro generó un importante caos vehicular, debido a que la carretera quedó bloqueada en el sentido de norte a sur.

La emergencia obligó a la movilización de aproximadamente 20 elementos de Bomberos, además de personal de Protección Civil Regional, con una unidad de ataque, dos unidades rápidas y una pipa con capacidad aproximada de 15 mil litros de agua.

La emergencia también provocó complicaciones para otros transportistas, ya que algunos operadores intentaron avanzar por el sentido contrario para liberar la circulación, quedando varias unidades de carga atascadas en la zona.

Antecedentes encienden las alertas

El nuevo incendio ocurre en un tramo carretero que ha registrado otros accidentes de gran magnitud relacionados con unidades de carga.

El pasado 5 de septiembre, en este mismo corredor carretero, se registró el incendio de cinco tractocamiones, mientras que apenas el viernes 2 de octubre, en el municipio de Higuera, otro tráiler que transportaba aproximadamente 92 mil litros de gas LP se incendió y posteriormente explotó, generando millonarias pérdidas económicas.

Ahora, un nuevo tractocamión incendiado vuelve a colocar bajo atención este punto de la carretera federal, ante la frecuencia de percances en los que se ven involucradas unidades de grandes dimensiones y que, además de representar un riesgo para otros automovilistas, pueden provocar prolongados cierres y severas afectaciones a la circulación.