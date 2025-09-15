Se fuga reo del Hospital General y lo recapturan el mismo día

Una persona privada de su libertad, se dio a la fuga a pesar de estar bajo custodia a cargo de elementos del Ejército Mexicano

Como de película de ciencia ficción, una persona privada de su libertad, quien se encontraba internada bajo observación médica, se dio a la fuga a pesar de estar bajo custodia a cargo de elementos del Ejército Mexicano, hechos ocurridos en el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” en Ciudad Victoria.

El masculino originario de Venezuela se recuperaba de lesiones sufridas en un accidente automovilístico vinculado a su traslado por militares, percance registrado en el Libramiento Naciones Unidas con carretera a Soto La Marina, apenas el pasado martes 09 de septiembre.

La vocería de seguridad de Tamaulipas informó que este domingo 14 de septiembre de 2025, autoridades estatales y federales lograron la captura del extranjero que se había fugado bajo custodia en dicho hospital.

La detención se realizó poco después de las 9 horas en un predio baldío del fraccionamiento Los Arcos de Ciudad Victoria, en donde trascendió que habría escapado de la zona de vigilancia custodiada por elementos militares utilizando presuntamente algunas sábanas, logrando escapar por una de las ventanas que dan hacia la entrada principal.

Fue localizado escondido en un terreno baldío, gracias a un reporte ciudadano al 911 que alertó sobre la presencia sospechosa de un individuo.

El extranjero fue detenido, junto con siete personas, en el municipio de Tula, donde se aseguraron armas y vehículos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que, en un trabajo coordinado de autoridades estatales y federales, fue recapturado, en donde personal de la institución médica reportó que el masculino había ingresado al área de baños y ya no salió, por lo que se inició de inmediato su búsqueda mediante el sistema de videovigilancia.

Trascendió que se observó a un masculino con características similares, quien salió del hospital y brincó la cerca, de forma inmediata se activaron los protocolos operativos institucionales, logrando su recaptura gracias a la coordinación y al uso de tecnologías de monitoreo.