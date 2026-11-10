Se disparan riñas en escuelas de Tamaulipas: 8 casos en 15 días

Miguel Ángel Valdez, titular de Educación, precisó que suman 37 casos de riñas al interior de los planteles, incluidos los ocho de esta quincena

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Esta quincena se registraron ocho casos de violencia entre estudiantes, lo que encendió las alertas en la Secretaría de Educación.

“Esta esta quincena, tuvimos ocho casos de violencia entre los estudiantes. Sí nos alertó un poquito ese aumento”, reconoció el secretario del ramo Miguel Ángel Valdez García.

Informó que hoy viajará a la Ciudad de México, donde mañana martes sostendrá una reunión con el secretario Mario Delgado para revisar la segunda parte de la estrategia del ABC de las emociones.

Dijo que apenas va llegando el programa y que se tiene que seguir trabajando, pero apeló a los padres de familia para que ayuden en la formación de sus hijos.

“Tenemos que seguir trabajando, apenas va llegando el programa, pero aquí apelar mucho también a los padres de familia que nos ayuden. También hay formación para ellos, porque esta violencia que se refleja en las escuelas también tiene su consecuencia en las casas”, señaló.

Descartó que los casos sean una reacción por el retiro del celular en las aulas. “No, no, la verdad es que ya venía. En general, los alumnos han sido dóciles”.

Sobre el acumulado del año, precisó que suman 37 casos de riñas al interior de los planteles, incluidos los ocho de esta quincena.

Atribuyó parte del problema a la falta de prefectos, quienes hacen la supervisión en entradas y salidas, y donde se presentan la mayoría de los incidentes en las inmediaciones, especialmente en media superior.

“Puede ser que, sobre todo en los lugares donde no hemos asignado el prefecto, que nos faltan asignar algunos prefectos que en todo el estado suman un 30 por ciento de las instituciones, que son muchos los que hacen esta supervisión a las salidas y a las entradas, es donde se nos está dando”, explicó.

Cuestionado sobre los operativos, dijo que la Secretaría de Seguridad Pública ha atendido los casos de robos, pero buscará que apoyen más en la vigilancia en las inmediaciones de las escuelas a la hora de entrada y salida.