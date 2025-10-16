Se disparan reportes por olor a gas en Nuevo Laredo

Ciudadanos empezaron a llamar preocupados a las autoridades municipales para hacer los reportes y pedir la presencia de técnicos para verificar posibles fugas

Luego de la explosión por acumulación de gas en una vivienda de la Colonia Infonavit, se recibieron en 24 horas más de cien reportes por olor a gas en distintos sectores de la ciudad.

La contingencia que cobró la vida de una mujer y dejó tres personas lesionadas, la destrucción de tres viviendas y daños en 135 más, ocasionó temor en la comunidad y empezaron a revisar las instalaciones en sus domicilios.

Ciudadanos empezaron a llamar preocupados a las autoridades municipales para hacer los reportes y pedir la presencia de técnicos para verificar posibles fugas.

La Dirección municipal de Protección Civil y Bomberos emitió un comunicado en el que señaló que la acumulación de gas doméstico representa un peligro silencioso, pero devastador.

“Este hecho nos recuerda cuán frágil puede ser todo en cuestión de segundos. La acumulación de gas doméstico representa un peligro silencioso, pero devastador”, menciona el comunicado de Protección Civil.

Además, emitió recomendaciones para tomar en cuenta y evitar futuros casos como este.

“Revisa constantemente tus instalaciones, conexiones y cilindros de gas. Si perciben un olor a gas, no enciendas luces, no uses el teléfono y evacúa el área. “Desde Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo reiteramos el llamado a la prevención. La seguridad comienza en casa”, indica el comunicado.

Personal contratado por la empresa que suministra el gas en tubería en esta ciudad, contrató personal externo para atender los reportes ciudadanos.