Se despide el padre Jesús de Santamaría de comunidad reynosense

Entre nostalgia y gratitud, los fieles católicos despidieron al padre, quien concluyó su servicio en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa

Con sentimientos de alegría por la nueva misión que emprende y nostalgia por su partida, la comunidad católica de Reynosa despidió al padre Jesús de Santamaría, quien concluyó su servicio pastoral en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe para continuar su ministerio en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, en Matamoros, Tamaulipas.

El joven sacerdote, conocido por su cercanía con los fieles y por haber subido al cuadrilátero como el "Guante de Oro" para apoyar a uno de sus hermanos sacerdotes, iniciará esta nueva etapa en una comunidad ubicada rumbo a la carretera Victoria, en un sector que combina la zona urbana, rural y lagunaria, donde pondrá al servicio de los fieles su entusiasmo y vocación.

"Esta comunidad queda rumbo a la carretera Victoria, queda muy cerca del Seminario, es una comunidad ya a la salida de la carretera Victoria, que tiene mucho margen en el sentido de que está la ciudad, está también la cuestión rural y también la cuestión de la laguna y toda esa parte", expresó el sacerdote al referirse al lugar que ahora lo recibe.

Su despedida estuvo marcada por el cariño y reconocimiento de quienes fueron testigos de su entrega pastoral. Para los fieles católicos, su partida representa una prueba de desprendimiento y confianza en el llamado que Dios le ha encomendado, convencidos de que su labor seguirá dando frutos en la nueva comunidad que lo espera.

"Lo sentimos, pero creemos que Dios tiene un propósito muy grande con él adonde lo lleva y así es el sacerdocio, ir a donde Dios lo está llamando y lo necesita. Sin duda, ayudar mucho a uno de sus hermanos sacerdotes, el padre Erick, es una forma de decir que vamos y todo se puede, también de la forma que sea ayudando al prójimo, como está en el ring", expresó Carmen Solares Quiñónez, al reconocer la solidaridad que ha caracterizado al sacerdote.

Más allá de su faceta como boxeador solidario, el padre Jesús de Santamaría deja a la comunidad reynosense un mensaje de servicio y cercanía con los demás, convencido de que el amor al prójimo puede manifestarse de muchas maneras cuando existe disposición para ayudar.

"Siempre, todo lo que vayamos a hacer, que sea para ayudar a los demás. Siempre es cercanía, esa ayuda; al final de cuentas es lo que Dios nos dice en sus mandamientos: ámense unos a los otros. De alguna manera siempre podemos ser mejores personas, ser mejores católicos y también podemos ayudar en las situaciones que se requieren", compartió.

El padre Jesús de Santamaría parte de Reynosa dejando un legado de alegría, humildad y solidaridad, con la certeza de que su vocación seguirá tocando vidas en el lugar al que hoy es enviado para servir.