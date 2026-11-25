La joven señalada como una de las responsables aseguró que ella no estaba conduciendo el vehículo y confirmó que ya rindió su declaración ante las autoridades

El fallecimiento de Beatriz, una mujer de 63 años que perdió la vida tras un accidente automovilístico en Matamoros, continúa generando reacciones y señalamientos en redes sociales.

Mientras su familia enfrenta el dolor de su pérdida, Brenda Castillo, una de las jóvenes señaladas públicamente por el percance, aseguró que no conducía la camioneta involucrada y que ya rindió su declaración ante las autoridades.

A través de una publicación en redes sociales, Castillo informó que acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para proporcionar información sobre el accidente ocurrido el pasado 23 de noviembre en el cruce del Libramiento y Marte R. Gómez, donde una camioneta Jeep Cherokee y un taxi estuvieron involucrados.

En su posicionamiento, la joven afirmó que viajaba en el asiento trasero de una Jeep Cherokee color gris oscuro y negó haber estado al volante. También explicó que se retiró del lugar por temor ante lo sucedido.

Asimismo, señaló que decidió cerrar temporalmente sus cuentas en redes sociales debido a los mensajes de amenazas que recibió, luego de que distintas publicaciones la identificaran como presunta conductora de la unidad. Por ello, rechazó los señalamientos que la responsabilizan directamente de manejar la camioneta.

Por otra parte, la muerte de Beatriz ha provocado muestras de solidaridad hacia sus familiares, especialmente después de que su hija, Mónica Zúñiga, compartiera un mensaje de despedida en el que expresó el profundo dolor que atraviesa tras perder a su madre.

“Con el corazón destrozado”, Mónica agradeció las muestras de apoyo y las palabras de quienes se han solidarizado con su familia, pero también lamentó que le hayan arrebatado a una de las personas más importantes de su vida.

“Gracias a todos por sus palabras. Siento un dolor tan grande de saber que mi mamita ya no está; se ha ido un pedacito de mi corazón porque me arrebataron lo que más quería en la vida”, escribió, para después dedicarle un último mensaje: “Te amo, madre”.

Mientras la familia de Beatriz enfrenta las consecuencias de esta pérdida, permanece la exigencia de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, determinar quién conducía la Jeep Cherokee y establecer la participación de cada una de las personas que viajaban en ella.

Hasta el momento, la postura de Brenda Castillo corresponde a su versión pública de los hechos, por lo que será la Fiscalía la encargada de investigar, recabar testimonios y evidencias, así como deslindar las responsabilidades legales correspondientes.