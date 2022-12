Se declaran en paro 3 mil trabajadores de maquiladora

Los empleados de la planta maquiladora BBB Industries, ubicada en Reynosa, reclaman que la empresa no quiere otorgar el bono anual del 10% que les corresponde

Por: Víctor Hugo Guerra

Diciembre 14, 2022, 15:11

Mas de tres mil trabajadores de la planta maquiladora BBB Industries, dedicada a la manufactura de marchas y alternadores en Reynosa, se declararon en paro laboral a partir de esta semana, en demanda porque la empresa, no quiere otorgar el bono anual del 10%, los trabajadores permanecen en cada uno de sus turnos en el portón principal de la maquila.



“Ninguna, ninguna, no quieren ceder, no nos quieren dar siendo que nos matamos 12 horas haciendo dos o tres operaciones, yo creo que es justo un poquito de beneficio para nosotros los trabajadores, un bono del 10%”, indicaron.



Guadalupe Díaz es una de las 3 mil inconformes, narra que, al interior de la planta, ocurren maltratos y agresiones, además de malas condiciones laborales que considera, podrían constituir un delito en contra de sus derechos humanos.



“Los guardias ayer en la noche golpearon a la delegada que tienen en la noche, la golpearon y eso no deben de hacer ellos, aparte no nos dan la herramienta de trabajo que nosotros necesitamos, no nos la proporciona, nos cobran todo, en los baños tienen un mugrero, ahorita no tienen ni papel, no tienen nada en los baños, mandaron quitar agua y mandaron quitar papel de baño”, denunció.





Una de las inconformes, Rosy Rodríguez, comentó que llevan 25 años laborando bajo el mismo mando, es por eso que, en el pliego petitorio, incluyen la solicitud de destitución de una de las jefas de la planta.



“Ya estamos cansados de tantas arbitrariedades de la señora Lourdes porque siempre se ha conducido hacia nosotros con mucho despotismo, entonces queremos el 10%, estamos peleando por algo justo, trabajamos 12 horas diarias parados, a veces nos sentimos mal y vamos al doctor y no tienes nada y regrésate a tu lugar de trabajo, el dichoso bono navideño es de 200 miserables pesos”, señaló.





Al no sentirse respaldados por la representación sindical interna, los trabajadores se vieron en la necesidad de pedir el apoyo a los abogados del sindicato industrial autónomo, SIAMAR, a quienes al igual que los medios de comunicación, les fue cerrado el portón de acceso por una orden girada por la empresa.

Ricardo Escobedo, funcionario ejecutivo de SIAMAR, asegura que ya se preparan demandas una vez que sean integradas las pruebas de las agresiones que denuncian los empleados.



“Ahorita la dirección que recibieron los guardias o el equipo de seguridad de la empresa es empezar a agredir a los trabajadores, hace un momento pasaron una pareja que lo sacaron simplemente, lo sacaron porque se le dio la gana, entonces la compañera traía los brazos lastimados en donde los mismos guardias la jalonearon, todo esto está documentado y obviamente va a haber demandas, el equipo de abogados de Sindicato ya está haciendo su trabajo”, apuntó.