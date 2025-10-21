Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo

Es indispensable revisar constantemente que no existan fugas en las instalaciones de gas, y colocar los tanques en el exterior y lejos de las fuentes de calor

Luego de la explosión del martes 14 de octubre por gas acumulado en una casa de la Colonia Infonavit Fundadores, Protección Civil y Bomberos emitió recomendaciones para evitar incendios en el hogar o negocio.

Es indispensable revisar constantemente que no existan fugas en las instalaciones de gas, y colocar los tanques en el exterior y lejos de las fuentes de calor.

Si al llegar a casa perciben un olor a gas, no encender luces ni aparatos eléctricos, y cuando se realicen las reparaciones, contratar personal calificado para evitar riesgos.

Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos, dijo que se le dará seguimiento a los reportes que hagan las familias sobre olor y fugas.

Recomendó llamar al 072 donde les indicarán los números de la empresa Naturgy, en donde pueden pedir la presencia de los técnicos, y quedará evidencia de cada llamada.

“Muchas de las veces hacemos reportes a números que no les dan seguimiento, pero si hacen la llamada al 072, les vamos a proporcionar dos números 800 donde pueden hacer la llamada directamente y esto entra por un x 4, en donde se toma la solicitud de revisión, se manda a investigación y se tiene que concluir con una visita a campo con evidencia, de esta manera se da una conclusión”, explicó.

Se ha trabajado por años con el sistema x4, y ha funcionado, por lo que es lo más confiable para hacer los reportes de posibles fugas de gas, y así Protección Civil estará muy al pendiente de estos.

“Sí hubo muchos reportes, estamos muy al pendiente, seguimos trabajando ya sea con empresas de gas LP y empresas de redes en la ciudad. “Definitivamente la responsabilidad la tenemos primero como ciudadanos si tenemos una instalación de gas, si es tanque de gas LP, estacionario o de cilindro, cuidar que no esté dentro de nuestra casa, porque dentro de nuestra casa hay acumulación de gases”, afirmó.

Por otra parte, si se detecta alguna fuga, hablar inmediatamente a los teléfonos de emergencia.

“Hablar a Naturgy ya están las líneas de 0800. La responsabilidad de la banqueta hacia afuera es de la empresa, y la responsabilidad hacia adentro de nuestra casa es nuestra. Es importante hacer una verificación por lo menos dos o tres veces por año. “Bajo el número 800 se genera un x 4 que empieza a hacer una cadena de trabajo para que tenga una evidencia y esa evidencia será presentada como conclusión de la visita. Vamos a estar revisando cuando se hace un reporte”, declaró.

El funcionario detalló que está a la espera de que la empresa Naturgy entregue su reporte sobre los resultados de la investigación que hizo de la explosión hace 1 semana.

Destacó la rapidez con que se actuó para ayudar a las familias afectadas.