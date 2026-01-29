Se convierte Tamaulipas en referente para la producción de mezcal

Con una producción estimada de 300 mil litros al año, el estado de Tamaulipas busca posicionarse como un competidor serio en el mercado

Tamaulipas se está convirtiendo en un referente importante en la producción de mezcal en México, y que cuenta con un potencial con plantaciones silvestres que se reproducen de manera natural en las partes serranas.

Con una producción estimada de 300 mil litros al año, el estado busca posicionarse como un competidor serio en el mercado nacional e internacional.

Tamaulipas cuenta con denominación de origen para el mezcal desde 2003, abarcando 11 municipios del estado, incluyendo San Nicolás, Burgos, Méndez, Cruillas, Jiménez, Jaumave, Palmillas, Miquihuana, Bustamante y Tula.

Aunque los agaves abundan en la Sierra de San Carlos y la Sierra Madre Oriental, los productores de mezcal ya comienzan a realizar cultivos para asegurar la especie de manera sustentable.

Presentación en Puebla

En septiembre de 2025, tres productores mezcaleros de Tamaulipas presentaron sus marcas en el Encuentro Nacional de Mezcal Puebla 2025.

Las marcas destacadas fueron:

- Miquihuanensis: Mezcal de agave montana destilado en el Rancho El Durazno, Miquihuana.

- Janambres: Ensamble de agave salmeana y fonkiana producido en San Lorencito, Jaumave.

- Marcela: Mezcal de agave montana destilado en el ejido La Marcela, Miquihuana.

Producción y marcas

La producción de mezcal en Tamaulipas se concentra en municipios como San Carlos, San Nicolás, Jiménez, Jaumave y Tula.

Acciones para la siembra y cultivo del agave

El gobierno de Tamaulipas ha implementado acciones para fomentar la siembra y cultivo del agave, como:

- Capacitación a productores

- Apoyo técnico y financiero

- Creación de un fondo de 10 millones de pesos para promover la producción de mezcal

Perspectivas para los próximos años

Se espera que la producción de mezcal en Tamaulipas siga creciendo, con la creación de un consejo regulador del mezcal estatal y la promoción de la ruta del mezcal.

El objetivo es posicionar a Tamaulipas como un referente nacional e internacional en la producción de mezcal.