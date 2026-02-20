Se consolida Nuevo Laredo como eje binacional del comercio

Después de dar corte al listón, Canturosas Villarreal destacó que el objetivo de este evento es consolidar una plataforma permanente de diálogo

Nuevo Laredo inauguró la Primera Cumbre Logística “Los Laredos” 2026, un encuentro binacional que coloca a esta frontera en el centro de la agenda económica de América del Norte.

Este evento encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos empresariales, especialistas del sector y representantes académicos en el Centro Cultural de Nuevo Laredo.

Después de dar corte al listón para inaugurar la cumbre, Canturosas Villarreal destacó que el objetivo de este evento es consolidar una plataforma permanente de diálogo.

“Nuevo Laredo es hoy el principal puerto terrestre de América Latina y la capital aduanera del país. Esta cumbre abre una nueva etapa de coordinación binacional para fortalecer el comercio exterior con visión estratégica y de largo plazo”, señaló.

Resató que esta nueva era de desarrollo que vive Nuevo Laredo, ha sido gracias a la buena cooperación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nuestro reconocimiento y gratitud al Gobernador del Estado, el Dr. Américo Villarreal Anaya; gracias a su respaldo y a la alineación de esfuerzos entre el Estado y el Gobierno Municipal, hoy estamos consolidando proyectos de infraestructura y logística que garantizan que Nuevo Laredo y Tamaulipas sigan siendo la principal puerta comercial de México hacia el mundo”, indicó.

El programa contó con conferencias magistrales, paneles sectoriales, encuentros de negocios B2B, exhibición de soluciones tecnológicas, talleres especializados y espacios de networking, además de actividades de integración como el Torneo de Golf y el tradicional Abrazo Binacional.

La cumbre también integra a organismos estratégicos como la Asociación de Agentes Aduanales, CANACAR, CENSECAR, ATC e INDEX, así como a instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tecmilenio, la Universidad Tecnológica y el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.