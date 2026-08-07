Se concentrarán en Playa Miramar vehículos antiguos y modificados

La cuarta edición del Vintage Fest 2026 reunirá participantes de diversos estados del país y del Valle de Texas; el evento se realizará el 8 y 9 de agosto

Entre 500 y 600 vehículos antiguos, clásicos y modificados se espera que se concentren en Playa Miramar durante la cuarta edición del Vintage Fest 2026, encuentro automovilístico que reunirá a participantes provenientes de diversos estados de la República Mexicana, así como del Valle de Texas.

El evento se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto y contará con actividades culturales, música en vivo, rifas, dinámicas y exhibiciones dirigidas a las familias y visitantes que acudan al máximo paseo turístico de Ciudad Madero.

Durante la presentación oficial, Juan Antonio Cruz Calderón, director del Vintage Fest 2026, informó que la meta para esta edición es alcanzar la participación de 600 unidades, aunque actualmente se estima la asistencia de alrededor de 500 vehículos.

Explicó que el sábado 8 de agosto se realizará la recepción de participantes foráneos, quienes llegarán a la zona sur a bordo de remolques y madrinas para posteriormente trasladar las unidades a Playa Miramar.

La exhibición principal se desarrollará el domingo 9 de agosto en la Plaza Gobernadores, con actividades programadas desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. El acceso será gratuito y el encuentro tendrá un enfoque cien por ciento familiar.

Por su parte, Mariana Varela Garza, directora general de Turismo del Ayuntamiento de Cd Madero, señaló que el Vintage Fest se ha consolidado como uno de los encuentros automovilísticos más importantes del sur de Tamaulipas y representa una oportunidad para fortalecer la promoción turística de Playa Miramar.

Ya que la llegada de participantes de otras entidades permite que más visitantes conozcan los atractivos de Ciudad Madero y contribuye a generar beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.

El alcalde Erasmo González Robledo indicó que el festival se suma a una temporada vacacional que ha registrado una importante afluencia en Playa Miramar, la cual se encuentra cerca de alcanzar un millón 200 mil visitantes desde el inicio del periodo vacacional, el pasado 1 de julio.

Resaltó que la exhibición de vehículos clásicos y modificados será un atractivo para niños, jóvenes y adultos, además de fortalecer la convivencia familiar y la proyección turística de la ciudad.

Para la realización del evento se contempla la coordinación de autoridades municipales y estatales, entre ellas las áreas de Turismo, Tránsito, Protección Civil, Servicios Públicos y seguridad pública, con el objetivo de garantizar el orden y la atención a los participantes y visitantes.

Los organizadores señalaron que algunos asistentes llegarán desde días antes y permanecerán durante el fin de semana en la zona sur, lo que podría favorecer la ocupación hotelera y la actividad comercial en Ciudad Madero y municipios vecinos.