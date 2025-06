Se alista PC Tamaulipas para temporada de ciclones

Al iniciar este 1 de junio de 2025 la temporada de lluvias y ciclones tropicales para el océano Atlántico, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para la población civil para estar atentos a la información que se emita y no caer en falsas alarmas, lo anterior al estimar un promedio de 13 a 17 fenómenos meteorológicos, informó Luis Gerardo González de la Fuente.

El titular de la dependencia dijo que la información oficial es a través de los canales autorizados como la coordinación a su cargo, la Comisión Nacional del Agua (CNA), y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo anterior para no caer en noticias falsas que pongan en riesgo a la población.

“Ya estamos listos y preparados en los 43 municipios del estado, para hacer las recomendaciones a los municipios para la limpieza de drenes y habilitar los refugios temporales para que en su momento sean activados, se trata de un trabajo en equipo debido al inicio de la temporada de lluvias y huracanes, que estimamos sean de 13 a 17 eventos que se puedan presentar en el Atlántico”, dijo González de la Fuente.

Consideró que toda el agua es benéfica, y se necesita mucho para Tamaulipas, a pesar de que los sistemas como las presas están en su mayoría por arriba del 50%, en su nivel de almacenamiento, únicamente la presa que se encuentra en la parte norte del estado es la que está en una situación crítica, pero con los fenómenos meteorológicos que están pronosticados, se espera mejoren las condiciones.

Para esta temporada, en la cuenca del Pacífico se prevé el desarrollo de 16 a 20 ciclones a los que se les asignará algún nombre, mientras que, en el Atlántico, se prevén de 13 a 17.

Aclaró que esto no quiere decir que todos llegarán a tocar tierra, actualmente no es posible saber el momento y el lugar de impacto, se debe esperar hasta observar la evolución del fenómeno, estadísticamente, en el Pacífico tres ciclones impactan en costas de México, mientras que, en el Atlántico, dos ingresan a tierra.

En esta temporada de lluvias, las autoridades exhortan a la población a evitar cruzar arroyos, ríos o calles con corriente de agua y no introducirse en zonas inundadas, además ante la presencia de una tormenta eléctrica, es fundamental no salir de casa, desconectar los aparatos eléctricos, evitar circular en vehículo y no transitar por cables de luz.





