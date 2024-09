Se agrava falta de energía eléctrica en escuelas de Reynosa

La falta de energía eléctrica en las escuelas de Reynosa sigue siendo un problema recurrente que afecta el desarrollo educativo de los estudiantes.

En esta ocasión, la escuela primaria Aquiles Serdán, ubicada en la colonia Rancho Grande, a las afueras de Reynosa por la carretera Ribereña, es la más reciente en enfrentar dificultades graves debido a la inestabilidad del servicio eléctrico.

De acuerdo con madres de familia, los problemas comenzaron al inicio del ciclo escolar, cuando las variaciones en el voltaje empezaron a afectar el funcionamiento de aparatos electrónicos esenciales para las clases.

Sin embargo, desde hace una semana, la situación se ha agravado, al grado de que la dirección escolar ha tenido que implementar un sistema de clases presenciales escalonadas, programando la asistencia de ciertos grupos en días específicos.

Esta medida ha generado serias complicaciones, pues muchos maestros han optado por enviar clases a distancia a través de internet, lo cual resulta difícil para algunas madres de familia, quienes deben trabajar o no cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios para apoyar a sus hijos en las actividades académicas.

Norma, una madre de familia afectada, comentó: "Ya tienen días que casi no asisten a clases por la luz. No hay luz, el cable ya lo compró la directora para que lo instalen, pero todos los salones están afectados. Algunos no tienen aire y los niños salen temprano, como a las 11:30 de la mañana".

Ante el calor intenso que se presenta durante el día, algunas madres optan por esperar afuera de la escuela por un par de horas, pero se ven obligadas a retirar a sus hijos antes de que finalicen las clases debido a las altas temperaturas.

Alma Rosa, otra madre de familia, explicó: "Nos afecta mucho a los niños y a sus compañeritos. Hay que hacer el sacrificio de arreglar la luz porque en casa no es igual que en la escuela, no tenemos los mismos recursos, y los niños no aprenden igual".

Las familias afectadas por la falta de energía eléctrica esperan que las autoridades de la Secretaría de Educación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resuelvan el problema lo más pronto posible.

La falta de luz no solo está interrumpiendo el proceso educativo, sino que también está afectando el bienestar de los estudiantes, quienes no pueden realizar sus actividades en condiciones óptimas.

