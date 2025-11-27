Se adelanta en Ciudad Victoria la floración del mango

Aunque tradicionalmente es en enero cuando comienzan a registrarse los brotes, en la capital del estado se adelantó prácticamente dos meses

En la capital del estado dio inicio una de las temporadas más esperadas: la floración del mango.

Aunque tradicionalmente es en enero cuando comienzan a registrarse los brotes, en la capital del estado se adelantó prácticamente dos meses, debido quizás a la abundancia de las lluvias en este año, o al cambio climático que cada vez es más evidente.

Tamaulipas cuenta con aproximadamente 10 mil hectáreas sembradas de mango, con una producción anual de alrededor de 150 mil toneladas, de las cuales está ciudad no destaca debido a que las plantas se encuentran principalmente en domicilios particulares.

El primero de la temporada se conoce como pitorrillo, un mango pequeño pero con intensa dulzura, el cual es muy común en Ciudad Victoria.

De mayo e incluso hasta septiembre, Tamaulipas produce mangos en sus diversas variedades, cuyo único enemigo es la mosca de la fruta, que se hace presente en plena producción pero que se combate con insecticidas en muchas ocasiones biológicos.

- Los principales municipios que cultivan mango en Tamaulipas son:

- Llera

- Gómez Farías

- Xicoténcatl

- Ocampo

- Mante

Variedades de mango en Tamaulipas

- Manila: Es la variedad que inicia la floración primero, conocida por su sabor dulce y textura suave.

- Ataulfo: Una variedad popular por su sabor dulce y textura cremosa.

- Kent: Una variedad grande y jugosa, con un sabor ligeramente dulce.

- Irving: Muy colorido y con sabor bastante dulce.

-Haden: Su apariencia colorida verde, amarillo y rojo le dan un atractivo especial aunque no dura mucho en estante; sin embargo, es muy buscado por su dulzura y por la carencia de hebra.

- Tardío o Petacón: La variedad que concluye la floración, conocida por su tamaño grande y sabor dulce, ideal para la elaboración de pulpas.

La planta de mango: una especie bondadosa

El mango es una planta muy resistente a las plagas y a la sequía, gracias a sus raíces profundas que le permiten sobrevivir y mantener su enorme follaje.

Es una especie que requiere poco mantenimiento y es ideal para el clima de la huasteca tamaulipeca.