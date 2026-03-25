Saturan clínicas por alta demanda de certificados de discapacidad

Ciudadanos denuncian largas filas, traslados complicados y procesos presenciales que inician desde la madrugada, lo que ha generado inconformidad

En Reynosa, el sistema de salud enfrenta saturación ante la alta demanda de personas con discapacidad que buscan obtener su certificado para acceder a apoyos.

Ciudadanos denuncian largas filas, traslados complicados y procesos presenciales que inician desde la madrugada, lo que ha generado inconformidad y un llamado urgente a las autoridades para mejorar la atención y simplificar los trámites.

“Saturan sistema de salud por alta demanda de certificados de discapacidad en Reynosa”

El sistema de salud en la ciudad de Reynosa enfrenta una alta demanda para la atención de personas con discapacidad que acuden al Distrito de Bienestar número cuatro, ubicado en el bulevar Morelos. Desde tempranas horas, cientos de ciudadanos se concentran en el lugar para realizar el trámite, enfrentando largas filas y tiempos de espera prolongados.

Santiago Flores. Solicitante de certificado.

“Piden comprobante de domicilio, recibo de luz o de agua, lo que sea, y la credencial de lector y es todo”

Bayan Santiago. Solicitante de certificado médico.

“Estuvo larga la fila, especialmente, el sol es el que cala, yo llegué a las ocho y ya había fila, ahorita ya afortunadamente voy a mi casa a comer y descansar”

El señor Ramón relató que tuvo que llegar desde muy temprano para poder ser de los primeros en ser atendidos. Aunque logró avanzar en el proceso, señaló que el trámite no concluye ahí, ya que posteriormente debe trasladarse hasta las oficinas del Parque Cultural, utilizando nuevamente el transporte público para continuar con el procedimiento de manera presencial.

Ramon Tapia. Tuvo que hacer fila por largo tiempo.

“Está muy dura la calor, estamos en pleno solazo, pero aquí estamos, después de esto hay que ir al Cultural a meter la papelería, otra fila, más, otro día más perdido, no se ha dicho que se pueda por Internet, no se ha oído comentar eso, no sé si se pueda, de la fila no me voy a escapar”

Una vez obtenido el certificado de discapacidad emitido por el sector salud, los solicitantes deben acudir en la fecha indicada al Parque Cultural Reynosa. Para poder ser atendidos, muchos se ven obligados a llegar por sus propios medios desde horas de la madrugada, lo que representa una dificultad adicional para las familias.

Isacaris. Alza la voz por su familiar con discapacidad.

“A las cuatro de la mañana tienes que estar allá, y a ver si te atienden, porque a veces dicen que ya no hay, y te regañan y te dicen que hay gente que lleva más tiempo ahí y yo digo apoco te sientes orgulloso de decir eso”

Por ello, la molestia de los ciudadanos ha ido en aumento, al considerar que el proceso resulta complicado y desgastante, especialmente para quienes acompañan a personas con discapacidad. Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno para mejorar la atención y facilitar los trámites.

Isacaris. Alza la voz por su familiar con discapacidad.

“Muévanle, muévanle, hay cosas más importantes que andar pensando en cosas, son importantes las celebraciones y estamos orgullosos de ser mexicanos, claro que sí, pero hay cosas importantes que parecen que en vez de avanzar vamos para atrás y se olvidan de que también hay gente mayor que necesita ayuda”