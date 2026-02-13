San Valentín nació en secreto; ahora impulsa venta de flores

Con el paso de los siglos, esta celebración se mantuvo vigente y se transformó en una fecha dedicada al amor entre parejas

Pocos conocen que el Día de San Valentín es una celebración de origen católico que recuerda a un sacerdote de ese nombre que, en el siglo III, desafió al emperador Claudio al casar parejas en secreto, debido a que en ese tiempo existía una prohibición oficial para contraer matrimonio. De acuerdo con la tradición, el sacerdote decoraba los encuentros con flores como símbolo de esperanza y amor, con la intención de que las uniones lograran mantenerse pese a la prohibición.

¿Cuál es el origen del Día de San Valentín?

Con el paso de los siglos, esta celebración se mantuvo vigente y se transformó en una fecha dedicada al amor entre parejas, conservando como uno de sus principales elementos el uso de flores, las cuales hoy adquieren distintos significados según su color.

¿Qué significado tienen los colores de las flores?

Al respecto, Ana Lucy Preciado Quiñonez, de La casa de las flores Reynosa, explicó que cada flor transmite un mensaje distinto.

“El color de las flores tiene su significado, por ejemplo, las rosas rojas significan el amor y la pasión, las gerberas simbolizan la belleza, la alegría y la bondad, las rosas blancas significan la pureza, entre otras flores que manejamos como los girasoles, tulipanes, claveles y lilies; la mayoría de todas las flores que manejamos tiene su significado”.

¿Qué regalos se combinan con flores en San Valentín?

Posteriormente, la festividad fue incorporando nuevos elementos y, en la actualidad, los obsequios de peluche se han convertido en un complemento habitual, junto con los chocolates, dentro de los arreglos que se intercambian durante esta fecha.

En este contexto, Ana Lucy Preciado Quiñonez, de La casa de las flores Reynosa, señaló que los artículos más solicitados cada año siguen siendo los muñecos de peluche, además de personajes que marcan tendencia.

“Los más típicos de cada año son los osos de peluche, esos no pasan de moda nunca, y ahorita el que está de moda es el Snoopy, el Stitch y la Hello Kitty son los que están siempre en tendencia. También los ramos casi siempre nos piden algún accesorio como son las coronas o los listones personalizados que traen su mensaje especial para la persona”.

¿Qué son los ramos buchones y cuánto cuestan?

Los establecimientos ofrecen desde flores individuales y pétalos para decorar habitaciones completas, hasta la tendencia conocida como “ramos buchones”, que se ha popularizado en los últimos años. Entre clientes y comerciantes circula la frase de que el tamaño del regalo refleja el tamaño del arrepentimiento y, en el caso de estos arreglos de gran formato, el costo puede superar los 15,000 pesos.

Sobre este tipo de arreglos, Ana Lucy Preciado Quiñonez, de La casa de las flores Reynosa, detalló que se trata de ramos de gran tamaño elaborados exclusivamente con rosas.

“Los ramos ‘buchones’ son los ramos que estamos hablando a partir de 100 rosas, 100 y hasta 500 rosas; esos son los ramos ‘buchones’. Son ramos de puras rosas que son exageradamente grandes, sí está difícil transportarlos y descargarlos, sí son muy pesados, pero la verdad es que son muy bonitos. Son 500 rosas, algo se debe, esperemos que sea puro enamoramiento”.

¿Qué flores se pueden cruzar de Tamaulipas a Texas?

Para el amor no existen fronteras, por lo que cientos de parejas entre Tamaulipas y Texas buscan cruzar flores como obsequio para esa persona especial en Estados Unidos. Ante ello, la especialista de La casa de las flores Reynosa advirtió sobre la importancia de conocer qué tipos de flores están permitidas para ingresar al vecino país, a fin de evitar contratiempos en los cruces internacionales.

“Lo que sí pasa son las rosas, girasoles y gerberas; lo que no pasa es el follaje tipo margaritas, crisantemos, el follaje que se llama clavo no pasa, las margaritas no pasan tampoco y este que tenemos acá, que es statis, tampoco pasa. Nosotros le recomendamos: este sí pasa, este no pasa, y le podemos armar un ramo o un arreglo con flores específicamente que sí pasan, para que no tengan problema para llevarlas”.