San Valentín deja menor derrama económica y afluencia en Tampico

A pesar de la expectativa de comerciantes formales e informales, el 14 de febrero no alcanzó la derrama económica esperada en Tampico.

San Valentín registra menor afluencia y derrama económica en Tampico

La ocupación en restaurantes, cines y espacios de recreación alcanzó apenas un 85% de lo previsto, influida por factores como la crisis económica y cambios en los hábitos de consumo.

Comparativa con años anteriores muestra menor convocatoria

En años pasados, el Día de San Valentín generaba saturación en lugares de diversión y recreación. Sin embargo, en esta ocasión, la asistencia fue menor, afectando los ingresos de los negocios de la localidad.

Comerciantes esperan repuntar en próximas fechas

Autoridades y empresarios locales consideran estrategias para incentivar la afluencia en eventos futuros, buscando recuperar el dinamismo económico tradicional durante fechas de celebración en Tampico.