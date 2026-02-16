San Valentín deja menor derrama económica y afluencia en Tampico

A pesar de la expectativa de comerciantes formales e informales, el 14 de febrero no alcanzó la derrama económica esperada en Tampico.
San Valentín registra menor afluencia y derrama económica en Tampico
La ocupación en restaurantes, cines y espacios de recreación alcanzó apenas un 85% de lo previsto, influida por factores como la crisis económica y cambios en los hábitos de consumo.
Comparativa con años anteriores muestra menor convocatoria
En años pasados, el Día de San Valentín generaba saturación en lugares de diversión y recreación. Sin embargo, en esta ocasión, la asistencia fue menor, afectando los ingresos de los negocios de la localidad.
Comerciantes esperan repuntar en próximas fechas
Autoridades y empresarios locales consideran estrategias para incentivar la afluencia en eventos futuros, buscando recuperar el dinamismo económico tradicional durante fechas de celebración en Tampico.