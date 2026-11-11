San Nicolás, Tamaulipas recibe $50 millones en obra pública

La inversión estatal contempla la rehabilitación de caminos rurales, la plaza principal y dos Telebachilleratos Comunitarios

El municipio de San Nicolás, Tamaulipas, ha recibido alrededor de 50 millones de pesos en inversión para infraestructura pública durante los últimos dos años, recursos destinados a mejorar caminos rurales, espacios de convivencia y planteles educativos, informó Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del estado.

El funcionario explicó que los trabajos forman parte del compromiso del gobierno de Américo Villarreal Anaya de llevar proyectos de infraestructura a los 43 municipios de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer las condiciones de movilidad y los servicios para las comunidades.

Entre las intervenciones destaca la rehabilitación de la plaza principal de San Nicolás, además de trabajos de conservación en diferentes caminos que conectan con ejidos y localidades de la región.

Rehabilitan plaza principal con techumbre e iluminación LED

Uno de los proyectos mencionados por el titular de Obras Públicas es la renovación de la plaza principal del municipio, donde se contempla la construcción de una estructura techada de 33 metros de largo por 18 metros de ancho.

La cubierta estará elaborada con lámina galvanizada rectangular y contará con luminarias tipo campana LED de 85 watts. También se realizan trabajos para construir firmes de concreto.

De acuerdo con Cepeda Anaya, la intervención permitirá mejorar las condiciones de este espacio público y ofrecer a los habitantes un lugar apropiado para reunirse, convivir y desarrollar actividades comunitarias.

"Esta obra permitirá mejorar las condiciones de este espacio público, brindando a las familias de San Nicolás un sitio adecuado para la convivencia y la realización de actividades comunitarias", señaló.

Mejoran caminos rurales para facilitar la movilidad

En materia de conectividad, la Secretaría de Obras Públicas desarrolla trabajos de conservación en los caminos San Nicolás-Flechadores y en el correspondiente al ejido Carricitos, que en conjunto comprenden una longitud reportada de 11 kilómetros.

A estas acciones se agregan las labores realizadas en el camino del ejido Lauro Villar, cuya cobertura alcanza 21 kilómetros.

El secretario también destacó las intervenciones en el tramo carretero San Carlos-San Nicolás, una vía que permite mejorar el acceso y la comunicación con diferentes ejidos de esta zona del estado.

Estas obras buscan fortalecer las condiciones de traslado para los habitantes de las comunidades rurales y facilitar la conexión entre las localidades.

Fortalecen infraestructura de dos Telebachilleratos Comunitarios

La inversión estatal también contempla trabajos en materia educativa, particularmente en los dos Telebachilleratos Comunitarios que funcionan en San Nicolás.

Las intervenciones incluyen la rehabilitación de aulas, sanitarios, muros de acometidas y cisternas, con la finalidad de mejorar las instalaciones donde estudiantes y docentes realizan sus actividades académicas.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca atender las necesidades de infraestructura educativa y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

Gobierno estatal mantiene inversión en los municipios

Pedro Cepeda Anaya señaló que los proyectos ejecutados en San Nicolás corresponden a la estrategia estatal para ampliar la infraestructura pública y atender diferentes necesidades de las comunidades tamaulipecas.

El programa contempla intervenciones en espacios públicos, caminos y centros educativos, con el objetivo de fortalecer los servicios y las condiciones de vida de la población.

El secretario reiteró que las acciones forman parte del compromiso de la administración estatal de impulsar obras en los 43 municipios de Tamaulipas.