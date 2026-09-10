Salvan a hombre de ahogarse en Río Bravo; intentaba cruce ilegal

Seis inmigrantes indocumentados, incluido el hombre rescatado, fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, en Laredo, Texas

Agentes de la Patrulla Fronteriza rescataron a un hombre del Río Bravo, tras observarlo luchando por mantenerse a flote y sumergirse repetidamente bajo el agua durante un intento de cruce ilegal.

El caso se registró el 29 de agosto a las 7:30 horas, pero fue dado a conocer este miércoles nueve de septiembre. Agentes asignados a la Estación Laredo Sur observaron al hombre en peligro dentro dentro del también llamado Río Grande.

Los integrantes de la Unidad Marítima acudieron a bordo de una embarcación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, llegaron hasta el hombre y lo sacaron del agua.

Se contactó a técnicos en emergencias médicas de turno, quienes lo evaluaron tras el rescate. Posteriormente, fue puesto bajo custodia de los agentes asignados a la Estación Laredo Sur.

El rescate se produjo después de que agentes de la Unidad Marítima encontraran a varias personas intentando ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Seis inmigrantes indocumentados, incluido el hombre rescatado, fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza y procesados ​​de conformidad con las leyes y políticas vigentes.

"Este rescate es un recordatorio de lo peligroso que puede ser el Río Grande y de la rapidez con la que un intento de cruce puede convertirse en una emergencia que pone en peligro la vida", dijo Desi De León, Jefe de Patrulla del Sector Laredo.

"Nuestros agentes tienen el deber de hacer cumplir la ley y asegurar la frontera, pero también tienen la responsabilidad de proteger la vida humana. Cuando alguien se encuentra en peligro, nuestros agentes actúan con rapidez".

En el comunicado, la Patrulla Fronteriza advirtió que el Río Bravo es una de las zonas de cruce más peligrosas a lo largo de la frontera suroeste.

Las fuertes corrientes, las variaciones en la profundidad, la fatiga y las condiciones cambiantes del río pueden superar a una persona en cuestión de segundos, incluso en áreas que parecen tranquilas desde la superficie.

“Las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes de personas,se aprovechan habitualmente de personas vulnerables, animándolas a intentar cruces peligrosos mientras minimizan los riesgos.

“Estas organizaciones se lucran de la desesperación y a menudo colocan a los migrantes en situaciones de peligro, mostrando poca preocupación por su seguridad”, refiere el comunicado de la Patrulla Fronteriza.

Por ello, instaron a las personas a no arriesgar sus vidas intentando cruzar el río, el cual es impredecible, y los traficantes no pueden garantizar un paso seguro.