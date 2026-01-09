Salud se prepara rumbo al Mundial de Futbol 2026

La instalación de un nuevo Comando Estatal de Seguridad en Salud nace a partir de la movilidad y concentración de visitantes que representa el evento

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, procedió a la instalación del Comando Estatal de Seguridad en Salud, el cual tiene como objetivos principales el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, mecanismos de alertamiento temprano, rutas de referencia para la atención inmediata, así como acciones de promoción, prevención y comunicación de riesgos, lo anterior ante la movilidad y concentración de visitantes que representa este evento internacional.

Protección sanitaria durante el Mundial de Futbol 2026

“Para establecer líneas estratégicas, operativas y técnicas para garantizar la protección integral de la salud de las personas asistentes, residentes y participantes en el Mundial de Futbol 2026, en el cual México será sede”, dijo el funcionario.

Durante la reunión participaron el delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar, el subdelegado Médico del ISSSTE, Iván Cortina Beltrán, del IMSS-Bienestar y José Flores Romero.

Mecanismo de respuesta y comunicación sanitaria

“Este Comando operará como un mecanismo de organización y respuesta que permitirá integrar información, definir responsables, activar protocolos y sostener canales únicos de comunicación para actuar con oportunidad y eficacia ante cualquier eventualidad sanitaria que se pudiera presentar antes, durante y después del evento”, dijo el secretario de Salud.

Durante la reunión de trabajo quedó establecido que, para asegurar una coordinación interinstitucional más ágil para la atención de incidencias, desde urgencias y brotes, hasta contingencias de mayor complejidad.