Salud despliega 20 ambulancias por vacaciones 2026 en Tamaulipas

El objetivo del dispositivo es fortalecer la respuesta ante accidentes y emergencias médicas, principalmente en los tramos carreteros con mayor incidencia

La Secretaría de Salud mantiene activo el operativo de atención en carreteras durante el periodo vacacional 2026, con el despliegue de 20 ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y bases operativas permanentes ubicadas cada 100 kilómetros.

El objetivo del dispositivo es fortalecer la respuesta ante accidentes y emergencias médicas, principalmente en los tramos carreteros con mayor incidencia de percances en Tamaulipas.

Refuerzan atención en puntos de mayor riesgo

El director general de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, informó que por instrucción del secretario de Salud estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se reforzó la presencia operativa en vías como las carreteras Victoria-Monterrey y Victoria-Zaragoza.

El funcionario explicó que el operativo se desarrolla en coordinación con Protección Civil, Cruz Roja y unidades hospitalarias, con el objetivo de garantizar una atención más rápida a quienes requieran apoyo durante sus traslados.

“Este trabajo lo reforzamos en los periodos vacacionales. Lo que hacemos es mover una ambulancia hacia Zaragoza para otorgar un servicio oportuno; también contamos con una unidad de emergencia en Padilla que cubre hasta Barretal y otra en Hidalgo”, señaló González Castro.

Bases operarán las 24 horas

El despliegue permanecerá activo de manera permanente y, con apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se establecieron convenios con municipios para mantener las bases operativas funcionando las 24 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante las vacaciones la demanda de servicios de emergencia puede incrementarse hasta en un 30%, por lo que se realizaron ajustes para atender el aumento de movilidad en las carreteras.

Como parte de las acciones preventivas, se reforzó la cobertura en puntos turísticos con mayor afluencia de visitantes. En Soto la Marina se instaló una ambulancia en el poblado de La Pesca durante los fines de semana, días en los que se registra mayor presencia de turistas.

Para este operativo, la dependencia mantiene coordinación con Protección Civil municipal para mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia.

Exhortan a prevenir accidentes

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para adoptar medidas de prevención antes y durante los viajes por carretera, con el fin de reducir riesgos y evitar accidentes.

No conducir cansado.

No consumir bebidas alcohólicas al manejar.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Revisar las condiciones del vehículo antes de salir.

La dependencia estatal destacó que la prevención y la responsabilidad de los conductores son factores fundamentales para disminuir los incidentes durante este periodo vacacional.