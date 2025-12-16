Salud descarta alerta por 'súper gripa' en Coahuila

Autoridades de Salud en Coahuila informaron que no hay casos ni alerta por la llamada 'súper gripa'; el virus corresponde a una variante H3N2

En Coahuila no se han detectado casos de la llamada “súper gripa” y no existe una alerta sanitaria ni el regreso obligatorio del uso de cubrebocas, informó el secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre Vázquez, al precisar que el virus identificado recientemente corresponde a una variante H3N2, similar a otros tipos de influenza estacional.

El funcionario explicó que hasta el momento solo se ha confirmado un caso a nivel nacional, en el Estado de México, y aclaró que no se trata de una cepa más agresiva, siempre y cuando la población esté vacunada. Señaló que las vacunas contra la influenza que se aplican actualmente ofrecen protección efectiva contra este virus.

Aguirre Vázquez detalló que el H3N2 presenta síntomas parecidos a los de la influenza común o la H1N1, como fiebre, malestar general y síntomas respiratorios, y que corresponde a una mutación habitual de los virus de influenza, sin que represente un riesgo mayor para la población inmunizada.

Indicó que en Coahuila se mantiene vigilancia epidemiológica, pero no una situación de alerta, y subrayó que no hay ningún caso confirmado en la entidad. Como medida preventiva, recomendó el uso voluntario de cubrebocas en personas con síntomas respiratorios y evitar acudir a lugares con alta concentración de personas.

El titular de Salud hizo un llamado a reforzar la vacunación, al informar que en el estado ya se han aplicado más de 400 mil dosis contra la influenza, y aseguró que el biológico está disponible en todos los centros de salud y hospitales. “La vacuna es la principal herramienta para prevenir complicaciones”, enfatizó.

Asimismo, pidió a madres y padres de familia no enviar a clases a niñas y niños que presenten síntomas de gripe, y aplicar los protocolos básicos de prevención, como el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta y evitar aglomeraciones cuando se presenten molestias respiratorias.

Finalmente, reiteró que la situación está bajo control y que no existe motivo de alarma, siempre y cuando se mantengan las medidas preventivas y la población complete su esquema de vacunación contra la influenza.