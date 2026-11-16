Con lágrimas dijo que su primera experiencia sorprendente fue conocer el supermercado, pues en Cuba su familia solo accedía al arroz para sobrevivir

Salió de Cuba hace 3 años… huyendo de la crisis económica… Se dirigía a Estados Unidos, pero se quedó en Tampico.

Dariagnis Valdés tuvo la “corazonada” de que en este puerto la vida le sonreiría… y así fue.

Decidió quedarse en Tampico durante su ruta a la frontera

Se fue de la isla un 11 de junio del 2023… Iba con una gran oleada de migrantes y durante una semana buscó el camino a la frontera con Chiapas… De ahí se enfilaron a Tampico para comprar boletos a Matamoros…pero no se los vendieron y decidió quedarse mientras algunos de sus compañeros usaron la red de trenes de carga “La Bestia” para continuar el sueño americano.

Buscó apoyo y puso un negocio de tortas con toque cubano… No se arrepiente, pues logró traer a su hijo y hasta se casó en este puerto.

Busca reunir a su familia en Tamaulipas

Con lágrimas dijo que su primera experiencia sorprendente fue conocer el supermercado, pues en Cuba su familia solo accedía al arroz para sobrevivir.

Porta con orgullo las banderas de México y Cuba en su uniforme diario y el carrito lo decoró con emblemas de La Isla.

Dice que aún falta mucho por hacer, pero se quedará en Tampico, donde encontró una mejor vida…a la que planea incluir a sus padres cuando logre traerlos a Tamaulipas.