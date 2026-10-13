Salida de maquilas frena empleo formal en Matamoros

Solo 3 de cada 10 jóvenes aspirantes consiguen contratación; el Servicio Nacional del Empleo mantiene vacantes para la industria.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En medio de un panorama complicado para el mercado laboral de Matamoros, el Servicio Nacional del Empleo mantiene disponibles entre 80 y 100 vacantes para personas que buscan incorporarse a un trabajo formal, informó su titular, Jaime Mellado.

El funcionario señaló que diariamente reciben entre 15 y 20 personas interesadas en encontrar una oportunidad laboral, principalmente en el sector maquilador, donde se concentra buena parte de la demanda de quienes acuden a solicitar apoyo para conseguir empleo.

Mellado reconoció que la ciudad atraviesa una etapa difícil en materia de generación de empleos, debido, entre otros factores, a la salida de empresas, situación que atribuyó a circunstancias externas al municipio.

Pese a este escenario, indicó que las vacantes disponibles representan una alternativa para quienes necesitan incorporarse al mercado laboral, por lo que invitó a las personas desempleadas a acercarse al Servicio Nacional del Empleo para conocer las oportunidades vigentes.

Por otra parte, destacó que uno de los retos para quienes buscan trabajo, especialmente los jóvenes, es cumplir con los perfiles que solicitan las empresas. Explicó que de cada 10 jóvenes que buscan una oportunidad, solamente dos o tres logran obtenerla.

Entre los factores que influyen en la contratación mencionó la falta de experiencia, así como la actitud y las aptitudes de los aspirantes, aspectos que pueden marcar la diferencia durante los procesos de selección.

Ante esta situación, el titular del Servicio Nacional del Empleo reiteró la importancia de acercarse a las opciones de colocación laboral disponibles, en un contexto en el que Matamoros enfrenta dificultades para generar nuevas oportunidades de trabajo.