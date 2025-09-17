Saldo blanco por celebración del Grito de la Independencia

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya confirmó que se registró saldo blanco con motivo de la celebración del grito de independencia

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya confirmó que se registró saldo blanco con motivo de la celebración del grito de independencia y la realización del desfile conmemorativo al 215 aniversario del inicio de la independencia de México.

Al término del desfile que presidió en la capital del estado, acompañado de los representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de las fuerzas armadas, Villarreal Anaya dijo que

“Ya tenemos el parte de los Integrantes de la Mesa de Seguridad y el Subsecretario Técnico, se festejaron en los 43 municipios de nuestra entidad las fiestas patrias y el grito de independencia y afortunadamente no tuvimos ningún incidente, todo fue en paz y pudimos festejar como sociedad estos hechos históricos que nos hermanan a todos los mexicanos”, señaló.

Durante la jornada de este martes 16 de septiembre, Villareal Anaya acudió desde temprano al 22 y 23 Hidalgo para depositar ofrendas florales y realizar una guarda de honor en el monumento de los Héroes de la Independencia de México, sitio en donde participaron los representantes de los diversos poderes, legislativo, judicial y autoridades militares.

Villarreal Anaya reconoció la participación de todas y todos los integrantes de los diferentes agrupamientos y contingentes, como de los estudiantes que se integran en la memoria colectiva, de costumbres, historia y cultura, además de todo el despliegue de las fuerzas de seguridad.

“Que cada vez estamos con mejores elementos, con capacitación, formación y equipamiento para hacer frente a las condiciones en las que nos está tocando cubrir como sociedad, pero estamos muy agradecidos con los resultados que hemos obtenido durante esta administración”, dijo el mandatario estatal.

Calificó como muy emotiva la ceremonia del grito de independencia presidida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y resaltó que “una de las partes sustantivas, que es la equidad de género, en la igualdad de los hombres y las mujeres como personas y que quedan ampliamente representada y vigente a través de todos los signos, símbolos y momentos históricos que vivimos ayer en el primer grito de independencia, dado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Desfilaron en esta parada militar conmemorativa al 215 aniversario del inicio de la independencia de México, tres banderas de guerra , cuatro banderas nacionales monumentales, dos banderas nacionales, dos escudos de Tamaulipas, 351 integrantes de las fuerzas armadas, 835 elementos de la guardia estatal, 50 elementos del Pentatlón militarizado sub zona Victoria, 1,767 niños, jóvenes y adultos de 22 instituciones educativas, 43 conscriptos del servicio militar nacional, 14 elementos de protección civil estatal, 80 cabalgantes, 48 vehículos de las fuerzas armadas mexicanas, tres embarcaciones, 61 vehículos y seis helicópteros de la Guardia estatal, así como 81 vehículos de protección civil estatal, siete motocicletas, 80 caballos y 15 canes, todo sin novedad.