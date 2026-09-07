Robos y vandalismo afectan primaria Cuauhtémoc de Matamoros

Los primeros incidentes ocurrieron incluso antes de terminar el pasado ciclo escolar y posteriormente, durante las primeras dos semanas de vacaciones

El corte constante del cableado eléctrico se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la primaria Cuauhtémoc de Matamoros, debido a que las afectaciones ponen en riesgo el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado necesarios para enfrentar las altas temperaturas.

El director del plantel, Enrique Hernández Aguilera, explicó que la escuela ha sido blanco de robos y actos vandálicos en las últimas semanas.

Los primeros incidentes ocurrieron incluso antes de terminar el pasado ciclo escolar y posteriormente, durante las primeras dos semanas de vacaciones, volvieron a registrarse daños.

Robos y daños afectan las instalaciones escolares

Cristales quebrados, cableado eléctrico cortado e intentos por llevarse equipos de aire acondicionado forman parte de las afectaciones detectadas dentro de las instalaciones.

Los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia, mientras que la dirección busca atender los daños para evitar que las condiciones de la escuela afecten el desarrollo de las actividades escolares.

Hernández Aguilera señaló que algunas reparaciones han podido realizarse gracias a las aportaciones de los padres de familia; sin embargo, el problema del cableado requiere una intervención mayor, ya que ha sido dañado en repetidas ocasiones y se necesita una renovación integral.

Autoridades acuerdan reforzar la vigilancia

Ante el incremento de estos hechos, la escuela recurrió a las autoridades municipales y de seguridad para solicitar mayor vigilancia en el sector.

El director indicó que después de sostener reuniones con el secretario de Seguridad y con el alcalde, se acordó reforzar los recorridos alrededor del plantel. Durante las vacaciones, elementos de la Policía Estatal incrementaron su presencia en la zona como medida preventiva.

La dirección de la primaria Cuauhtémoc espera que el reforzamiento de la vigilancia ayude a evitar nuevos robos y permita concentrar los esfuerzos en la rehabilitación de las instalaciones para garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.