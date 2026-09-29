Robos mantienen tendencia a la baja en Ciudad Victoria

Reséndez Silva enfatizó que, al contrastar esta cifra con el número total de establecimientos existentes en la ciudad, se trata de un índice sumamente bajo

Los índices de robo en sus diversas modalidades continúan a la baja en Ciudad Victoria, informó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, quien atribuyó estos resultados a la estrecha coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

Reportan menos de 500 robos a establecimientos

El funcionario destacó la solidez del sector comercial en la capital, que cuenta con más de 13,000 unidades económicas activas. En este sentido, precisó que el saldo anual de robos a comercios no ha sobrepasado los 500 incidentes.

Reséndez Silva enfatizó que, al contrastar esta cifra con el número total de establecimientos existentes en la ciudad, se trata de un índice sumamente bajo.

Destacan coordinación entre corporaciones de seguridad