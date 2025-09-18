Robos afectan a visitantes del Polideportivo de Reynosa

En el partido entre Guerreros Reynosa y Jaguares FC en el Polideportivo, el 16 de septiembre, se registraron robos que afectaron a jugadores y aficionados

Durante el encuentro disputado la noche del martes 16 de septiembre entre Guerreros Reynosa y Jaguares FC, en el estadio Polideportivo, se registró una serie de robos que dejó como víctimas tanto a jugadores como a aficionados.

De acuerdo con los primeros reportes, los ladrones ingresaron a los vestidores y sustrajeron pertenencias de más de 15 futbolistas, quienes al finalizar el partido se percataron del hurto de artículos personales y objetos de valor. Entre lo robado se encuentran mochilas, uniformes, tenis, celulares, audífonos y documentos oficiales.

Uno de los casos más graves fue el del portero Juan Pablo Cavazos Quintanilla, a quien le fue sustraído su pasaporte mexicano, documento indispensable para su participación en torneos de liga.

Además de los vestidores, varios vehículos estacionados en el polideportivo fueron forzados mediante el “cristalazo”, con la consecuente sustracción de carteras, identificaciones y demás pertenencias.

Los responsables, al menos tres individuos, fueron captados en video por espectadores mientras huían en una camioneta Town & Country color blanco. Las imágenes ya circulan en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.