Robo de cableado afecta a escuelas y viviendas en Ciudad Victoria

La sustracción de infraestructura eléctrica en Ciudad Victoria afecta el alumbrado, semáforos y planteles educativos de diversas colonias.

El robo de cableado eléctrico continúa afectando a escuelas, viviendas, espacios públicos y servicios municipales de Ciudad Victoria, incluidos el alumbrado público y los semáforos.

El alcalde Eduardo Gattás Báez señaló que, aunque el delito ya contempla sanciones más severas, considera necesario revisar la legislación para combatir también la compra y venta de cobre de procedencia ilícita.

El edil indicó que el tema se aborda de manera permanente en las reuniones de la Mesa de Seguridad Municipal y que se ha informado a la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Guardia Estatal. Sin embargo, reconoció que todavía no han logrado frenar los robos.

Gattás Báez planteó revisar la ley para impedir la comercialización de bloques de cobre cuando no se pueda comprobar su procedencia. Explicó que, según lo que han observado, el cable robado se procesa y se convierte en bloques para su venta.