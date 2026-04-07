Roban tienda departamental en el Centro de Matamoros

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Durante la madrugada, se registró un robo en una tienda departamental ubicada sobre la peatonal de la Zona Centro de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables rompieron los ventanales del establecimiento para poder ingresar, logrando sustraer mercancía valuada en miles de pesos.

¿Qué artículos fueron robados?

Entre los artículos robados se encuentran prendas de vestir, tabletas electrónicas, patinetas y diversos aparatos eléctricos, lo que representa un golpe económico para el negocio.

¿Qué acciones realizan las autoridades?

Tras el reporte, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de dar con los responsables de este hecho.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este robo.