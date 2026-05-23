Roban las oficinas del Club de Leones en Reynosa

El presidente del club, Alfredo Juárez, denunció públicamente los hechos y lamentó que este tipo de robos afecten directamente a la ciudadanía VULNERABLE

Las oficinas del Club de Leones Internacional en Reynosa fueron blanco de la delincuencia por segunda ocasión, luego de que sujetos ingresaran durante la madrugada causando daños materiales y robando equipo, alimentos y artículos destinados a labores de apoyo social.

El presidente del club, Alfredo Juárez, denunció públicamente los hechos y lamentó que este tipo de robos afecten directamente a la ciudadanía más vulnerable que recibe ayuda mediante esta organización.

De acuerdo con sus declaraciones, los delincuentes forzaron tanto la puerta principal como una entrada lateral ubicada por el área de cochera para ingresar al inmueble, localizado a escasa distancia de las instalaciones de Seguridad Pública.

“Es muy lamentable que pase esto en un estado que se presume seguro. Esto es una denuncia pública para las autoridades municipales y estatales para que hagan su trabajo”, expresó.

Juárez relató que al llegar alrededor de las nueve de la mañana observó un pequeño vehículo tipo “Mars” abandonado a media calle, unidad que presuntamente intentaron robar los responsables, aunque no lograron encender debido a que es estándar.

Dentro de las oficinas encontró daños y múltiples objetos robados, entre ellos una computadora, abanicos, microondas, licuadora, cafetera, armazones para lentes, víveres, pañales para adultos mayores, zapatos, ropa y paquetes escolares que serían entregados a personas necesitadas.

El dirigente señaló que, además de afectar el patrimonio de la asociación, el robo perjudica directamente a familias que dependen de este tipo de apoyos sociales.

“Estas personas no dañan solamente al club, dañan a los ciudadanos que son beneficiados con toda esta ayuda”, sostuvo.

Tras los hechos, elementos de la Guardia Estatal acudieron inicialmente al lugar y posteriormente personal de la Fiscalía General de Justicia realizó el levantamiento correspondiente, mientras Servicios Periciales trabaja en la recopilación de evidencias y huellas encontradas en el inmueble.

Según testimonios de vecinos, al parecer fueron tres personas quienes participaron en el robo y posteriormente huyeron en un taxi.

Alfredo Juárez exigió a las autoridades reforzar la seguridad y actuar contra los responsables, asegurando que en las mesas de seguridad las corporaciones conocen los sectores y grupos que operan en la ciudad.

Pese al robo, informó que el Club de Leones continuará trabajando y buscará reorganizarse para seguir brindando apoyo a quienes más lo necesitan en Reynosa.