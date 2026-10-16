Roban insumos de comedor escolar y afectan a niños en Matamoros

Delincuentes forzaron el desayunador de la primaria Ford 187 para sustraer víveres y electrodomésticos; la Fiscalía investiga.

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El robo de la despensa y del equipo de cocina del desayunador escolar de la primaria Ford 187, ubicada en el fraccionamiento Villa Las Torres, en Matamoros, Tamaulipas, dejó sin alimentos a más de 200 alumnos durante una jornada, luego de que personas ingresaran al plantel y sustrajeran los insumos destinados a la preparación de sus desayunos.

Adriana García Moctezuma, directora de la institución en el turno matutino, informó que los responsables forzaron la reja del área de cocina y se llevaron tanto productos alimenticios como diversos utensilios y aparatos necesarios para brindar el servicio, que forma parte del programa de desayunos escolares del Sistema DIF Matamoros.

Entre lo robado se encontraban dos licuadoras, ollas eléctricas, un tanque de gas, el regulador, huevos, leche, aceite, masa seca y aproximadamente 100 kilogramos de frijol, además de otros productos almacenados para la preparación de los alimentos.

La directora explicó que el robo fue descubierto por las madres de familia encargadas de apoyar en el comedor cuando llegaron para preparar el desayuno de los estudiantes. Debido a que no contaban con los insumos ni con el equipo necesario, ese día tuvieron que suspender el servicio, por lo que se avisó a las familias y algunas acudieron durante el recreo para llevar alimentos a sus hijos.

“Se metieron a la cocina del área de desayunador de los niños. Nosotros somos beneficiados con desayunos escolares del DIF. Rompieron la reja y se llevaron la comida de los niños, el almuerzo de los niños”, relató García Moctezuma.

La directora señaló que la escuela presentó la denuncia correspondiente y recibió la visita de elementos de la Policía de Proximidad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT). Posteriormente, personal especializado acudió para realizar el levantamiento de huellas y otras diligencias que contribuyeran a la investigación.

Aunque el plantel cuenta con cámaras de vigilancia, la directora consideró que los responsables pudieron conocer previamente los movimientos de la escuela, ya que encontraron los objetos que utilizaron para forzar la protección del área y manipularon la iluminación para dificultar la visibilidad de las cámaras.

“Es alguien que ya conoce todo el movimiento de la escuela, porque sabían en dónde estaba el palo con el que iban a romper la reja, sabían que había que apagar la luz, aflojar el foco del área de desayunador. Entonces, en la cámara no se aprecia nada, está todo muy oscuro”, explicó.

García Moctezuma indicó que este fue el primer robo que sufrió la institución durante el ciclo escolar actual; sin embargo, recordó que en el ciclo anterior la escuela fue víctima de entre 11 y 12 atracos, situación que volvió a generar preocupación entre el personal y las familias.

Añadió que, en ocasiones anteriores, los responsables ingresaban por el área de un pequeño parque cercano, mientras que en esta ocasión el acceso se habría producido por otro punto del plantel. Asimismo, comentó que algunas madres de familia observaron una camioneta en la que presuntamente se retiraron tres personas, aunque no las vieron cuando llegaron ni presenciaron directamente el momento del robo.

Pese a las pérdidas, la escuela logró reanudar el servicio de desayunos al día siguiente. La directora explicó que contaban con algunas reservas de productos no perecederos y que, además, acudió al DIF para recoger nuevos insumos. También fue necesario comprar nuevamente equipo y artículos indispensables, entre ellos un tanque de gas y licuadoras, para evitar que los estudiantes permanecieran sin el apoyo alimentario.

La institución atiende a más de 200 niños mediante este servicio, por lo que la prioridad fue restablecer la preparación de los alimentos lo antes posible y evitar mayores afectaciones a las familias beneficiadas.

Finalmente, la directora señaló que buscarían reparar la reja dañada y solicitó mayor vigilancia en los alrededores del plantel, con la expectativa de que se realizaran rondines preventivos y se evitara que la escuela volviera a ser blanco de la delincuencia.