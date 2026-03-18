Roban dinero y televisor en jardín de niños de Matamoros

Durante el fin de semana, delincuentes sustrajeron más de 3 mil pesos y un televisor; la directora interpuso denuncia ante la Fiscalía

Un robo fue reportado en el Jardín de Niños “Ixtaczochitl”, ubicado en la colonia Industrial de Matamoros, donde durante el fin de semana delincuentes sustrajeron más de 3 mil pesos en efectivo y una televisión perteneciente al área de biblioteca.

De acuerdo con la directora del plantel, Martha Patricia Acosta Garza, los responsables habrían aprovechado el puente escolar para ingresar a las instalaciones, además de que el plantel se encontraba sin energía eléctrica, lo que facilitó el atraco.

La directiva señaló que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo, ya que en las mismas fechas del año pasado tambiénse registró un robo en la institución.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para realizar las diligencias correspondientes. Por su parte, la directora informó que se interpondrá la denuncia formal ante las autoridades para dar seguimiento al caso.