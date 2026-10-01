Roban cableado y alimentos de jardín de niños en Victoria

Los padres de familia han expresado su profunda preocupación ante el temor de que esta ola de delincuencia se extienda hacia sus propios hogares

La comunidad educativa del Jardín de Niños "Niños de América", ubicado en la Colonia América de Juárez de Ciudad Victoria, alzó la voz ante la creciente inseguridad que afecta al plantel.

La directora, la maestra Cármen Macarena Pérez, denunció un nuevo robo de cableado eléctrico y diversos materiales, hechos que lamentablemente se han vuelto recurrentes en la institución y en otras escuelas aledañas.

“Se llevaron parte de los alimentos destinados a los niños, del programa desayunos escolares, después de eso como que estuvieron ahí conviviendo dentro de la cocina un rato, se salieron y cortaron los cables de la luz de los registros”, explicó.

Padres temen que la inseguridad llegue a sus hogares

A pesar de que el plantel atiende a 70 menores, el impacto va más allá de la operatividad escolar; los padres de familia han expresado su profunda preocupación ante el temor de que esta ola de delincuencia se extienda hacia sus propios hogares.

Escuela solicita rondines de seguridad

Ante esta situación, la dirección escolar solicitó la urgente intervención de las autoridades para reforzar los operativos de seguridad en la zona, con el objetivo de frenar los atracos que están vulnerando tanto el patrimonio educativo como la tranquilidad de los habitantes del sector.