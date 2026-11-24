Cortina Reyes indicó que el plantel integrará la documentación solicitada, incluyendo un listado de los objetos robados y los daños ocasionados

La escuela primaria Francisco Vázquez Gómez, turno matutino, ubicada en la colonia Voluntad y Trabajo de Reynosa, fue víctima de un robo que afectó sus instalaciones y obligó a iniciar el procedimiento legal correspondiente. Mayra Janeth Cortina Reyes, subdirectora del plantel, confirmó que presentarán la denuncia ante las autoridades para que se investiguen los hechos.

“Lamentablemente sí fuimos víctimas de los delincuentes; en este caso, ahorita vamos a iniciar el proceso y se va a hacer lo conducente respecto a lo que es la demanda y lo que procede”, expresó.

Roban abanicos y dañan el cableado eléctrico

Entre lo sustraído se encuentran abanicos de pared y otros artículos necesarios para la comodidad de los alumnos y el desarrollo de las actividades escolares. Además, los responsables dañaron el cableado eléctrico, aunque el problema pudo ser reparado y las clases continuaron con normalidad.

“Se llevan abanicos de pared, cosas que son de beneficio para los niños. Al final de cuentas, las clases nos interrumpen; afortunadamente se pudo remediar lo de la energía eléctrica, porque también nos afectaron con el cableado, que se pudo remediar, y continuamos con las clases como corresponde”, explicó.

La subdirectora señaló que, además de las pérdidas materiales, este tipo de actos afecta la tranquilidad de la comunidad educativa y representa un perjuicio para los estudiantes, quienes dependen de estas instalaciones para desarrollar sus actividades diariamente.

Integran documentación para presentar la denuncia

Cortina Reyes indicó que el plantel integrará la documentación solicitada, incluyendo un listado de los objetos robados y los daños ocasionados, para formalizar la denuncia, al considerar que se trata de afectaciones a un inmueble federal.