Río Purificación, trampa mortal: crecida cobra vidas

Protección Civil del Estado ha sido enfática: no hay forma de cerrar el río por su extensión, la prevención depende de las familias

El río Purificación se ha convertido en una trampa mortal. Su creciente, alimentada por las lluvias recientes en Tamaulipas y la sierra de Nuevo León, ya cobró dos vidas y mantiene en alerta a las autoridades, que advierten que a simple vista el afluente no parece peligroso, pero esconde corrientes y pozas profundas capaces de arrastrar a cualquiera.

Madre e hijo murieron tras ser arrastrados por el río Purificación

La tragedia más reciente ocurrió el pasado viernes 9 de octubre, a la altura del poblado Estación Cruz, conocido también como Cruci Cruz o ejido Cruz y Cruz, en el municipio de Hidalgo.

Ese día, la familia López Becerra, residente de la colonia Lomas de Guadalupe en Ciudad Victoria, acudió a pasar la tarde al río. De acuerdo con Protección Civil, el joven William Ávalos López, de 16 años, se adentró a nadar y fue arrastrado por la fuerza del agua, que llevaba un caudal inusual tras las precipitaciones.

Su madre, Alma Elizabeth López Becerra, de 36 años, se lanzó para intentar rescatarlo y también fue arrastrada. Un tercer hijo, Aníbal, de 13 años, logró salir y dar aviso a su padre, lo que permitió activar el reporte de emergencia alrededor de las 19:00 horas.

Se desplegó un operativo de casi 21 horas con Protección Civil Estatal, municipal de Hidalgo y Padilla, Guardia Estatal, voluntarios de la zona, embarcaciones, drones con cámara térmica y un helicóptero del Gobierno del Estado. El cuerpo de Alma fue localizado gracias a un dron en el paraje conocido como Charco Azul, a unos 2.5 kilómetros río abajo. El de William fue encontrado posteriormente, a un kilómetro y medio de distancia de su madre.

Otra familia murió en el río San Francisco en junio

No es un caso aislado. Hace apenas unos meses, el 22 de junio de 2026, otra tragedia estremeció a Ciudad Victoria en el río San Francisco, a la altura del kilómetro 11 de la carretera Interejidal.

Tres integrantes de una misma familia, originaria de la colonia Emilio Caballero, murieron ahogados al ser arrastrados por una poza de gran profundidad con corrientes internas: Enrique Jaime Sánchez Hernández, de 39 años; Fernanda Selene González García, de 35; y la menor Verónica Polet González Sánchez, de 14 años. En esa ocasión, dos niñas más lograron ser rescatadas con vida.

Protección Civil del Estado ha sido enfática: no hay forma de cerrar el río por su extensión, la prevención depende de las familias.

Recomendaciones de Protección Civil Tamaulipas:

No ingresar al río Purificación, Corona, Los Troncones y San Francisco mientras lleve corriente o esté crecido, aunque en la superficie parezca tranquilo.

mientras lleve corriente o esté crecido, aunque en la superficie parezca tranquilo. Tengan presente que el Purificación se alimenta del agua que baja de Nuevo León, por lo que puede crecer de forma repentina, formar pozas y arrastrar troncos y ramas.

No arriesgar a menores de edad ni intentar cruzar a pie, en bicicleta o en vehículo.

No intentar rescates directos sin equipo. La mayoría de las víctimas secundarias mueren al tratar de salvar a otro. Llame de inmediato al 911.

La mayoría de las víctimas secundarias mueren al tratar de salvar a otro. Llame de inmediato al 911. Si acude al río, manténgase en zonas bajas y a la vista, no se meta a nadar en lugares profundos o con corriente.

“Es muy difícil cerrar el río, porque el río es muy extenso, pero sí hacerles hincapié y el gran exhorto a los padres de familia, de que no arriesguen a sus hijos, no arriesguen a introducirse al río, porque lleva corriente”, advirtió el coordinador estatal Luis Gerardo González de la Fuente.