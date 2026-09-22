Rinden Segundo Informe de Gobierno en González, Tamaulipas

Durante la rendición de cuentas se resaltaron pavimentaciones, la llegada del Instituto Politécnico y la licitación de un acueducto.

Con la presencia del gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, el presidente municipal de González, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, rindió su Segundo Informe de Gobierno, donde destacó las obras y acciones que reflejan la transformación del municipio y el apoyo del Gobierno del Estado.

El alcalde resaltó que con el respaldo del gobernador se ha podido complementar la obra pública en beneficio de los gonzalenses, entre ellas la pavimentación con concreto hidráulico en la Colonia Aviación de Villa Manuel, en las calles Primero de Mayo, Emilio Portes Gil y República de Honduras, con una superficie de 1,180 metros cuadrados, que incluye ampliación de la red de agua potable y construcción de guarniciones y banquetas, así como la rehabilitación total del drenaje sanitario que da solución definitiva a problemas históricos.

En un anuncio de gran relevancia educativa, informó que, con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional, se abrió una sede en el municipio de González, proyecto piloto a nivel nacional que brindará oportunidad de formación profesional a jóvenes de la región sin tener que salir de su municipio.

En materia hidráulica, destacó como obra estratégica el Acueducto del Río Guayalejo a la cabecera municipal, el cual se encuentra ya en proceso de licitación y que garantizará el abasto de agua potable para las familias gonzalenses.

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la constante gestión del alcalde.

"Quiero reconocer la constante gestión del presidente municipal Miguel Alejandro Zúñiga en Ciudad Victoria para dar continuidad a las obras que beneficien a los gonzalenses, porque su compromiso es que a González le vaya bien y cuente con el respaldo total del Gobierno del Estado".

El mandatario estatal refrendó su compromiso de seguir trabajando en unidad con el Ayuntamiento de González para consolidar proyectos de infraestructura vial, hidráulica, educativa y de bienestar para el municipio.