Rinden homenaje a desaparecidos con velada en Tamaulipas

Familias de las víctimas colocaron prendas y objetos bajo el puente del periférico de Reynosa como un acto de memoria y exigencia.

Familias e integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron una velada debajo del puente vehicular del periférico de Reynosa, donde se encuentra un mural dedicado a personas desaparecidas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.

Durante el acto, los asistentes pasaron lista con los nombres de sus desaparecidos, encendieron veladoras y participaron en una celebración eucarística.

También colocaron fotografías y objetos personales, entre ellos zapatos, sombreros y prendas de vestir, como parte de un acto de memoria y exigencia de resultados en las investigaciones y búsquedas.

El colectivo señaló la necesidad de fortalecer las acciones de las autoridades para localizar a las personas desaparecidas y avanzar en las investigaciones. Para las familias, mantener sus nombres presentes también significa mantener vigente la búsqueda.