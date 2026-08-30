VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Rinden homenaje a desaparecidos con velada en Tamaulipas

Por: Víctor Hugo Guerra

29 Agosto 2026, 23:46

Compartir
WhatsApp

Familias de las víctimas colocaron prendas y objetos bajo el puente del periférico de Reynosa como un acto de memoria y exigencia.

Rinden homenaje a desaparecidos con velada en Tamaulipas
Publicidad

Familias e integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron una velada debajo del puente vehicular del periférico de Reynosa, donde se encuentra un mural dedicado a personas desaparecidas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.

WhatsApp Image 2026-08-29 at 22.44.51.jpeg

Durante el acto, los asistentes pasaron lista con los nombres de sus desaparecidos, encendieron veladoras y participaron en una celebración eucarística.

WhatsApp Image 2026-08-29 at 22.44.51 (1).jpeg

También colocaron fotografías y objetos personales, entre ellos zapatos, sombreros y prendas de vestir, como parte de un acto de memoria y exigencia de resultados en las investigaciones y búsquedas.

WhatsApp Image 2026-08-29 at 22.44.51 (2).jpeg

El colectivo señaló la necesidad de fortalecer las acciones de las autoridades para localizar a las personas desaparecidas y avanzar en las investigaciones. Para las familias, mantener sus nombres presentes también significa mantener vigente la búsqueda.

Comentarios