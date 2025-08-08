Rinden homenaje a delegado ejecutado de la FGR en Reynosa

El homenaje de cuerpo presente fue en las instalaciones de la FGR y estuvo custodiado por la Guardia Estatal, Policía Ministerial, SEMAR, el Ejército y la GN

Para despedir a Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ejecutado el lunes en Reynosa, se realizó un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, bajo un fuerte operativo de seguridad.

Para custodiar el recinto federal, mientras era velado el cuerpo del funcionario, decenas de patrullas blindadas de la Guardia Estatal, Policía Ministerial, elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional custodiaron el lugar.

El evento contó con la presencia de funcionarios, quienes ingresaron en vehículos blindados.

También se observó la entrada y salida de una carroza fúnebre de la empresa Gayosso, donde este miércoles se lleva a cabo el velorio de Vázquez Reyna y mañana jueves será sepultado en el Panteón Español.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentran cuidando el área.

A las capillas han llegado ofrendas florales y poco a poco han llegado familiares y conocidos del fallecido.

El delegado de la Fiscalía General de la República, Vázquez Reyna, fue ejecutado este lunes en Reynosa sobre el bulevar Miguel Hidalgo, donde su camioneta Cadillac quedó en llamas por las granadas lanzadas por desconocidos.