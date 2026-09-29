Rinde Corina Garza su Segundo Informe en Jiménez

Durante el evento informaron sobre recursos canalizados al desarrollo agrícola, infraestructura hidráulica y conectividad regional.

En un emotivo acto que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, la alcaldesa Corina Esther Garza Arreola rindió su Segundo Informe de Gobierno ante cientos de familias jimenenses.

La presidenta municipal destacó que este segundo año ha sido de resultados y de cercanía con la gente, llevando beneficios directos a través de los programas sociales impulsados en coordinación con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Enumeró la entrega de despensas y apoyos alimentarios, becas para estudiantes, atención a adultos mayores, programas de vivienda y mejoramiento de caminos rurales y de accesos a ejidos, rehabilitación de alumbrado, pavimentación, obras de drenaje, así como acciones en materia de deporte y bienestar social.

Señaló que, gracias al respaldo del Gobierno del Estado, Jiménez ha recuperado al cien por ciento la seguridad, lo que ha permitido la reactivación del turismo, la llegada de visitantes y paisanos de Estados Unidos y el desarrollo de las actividades productivas con tranquilidad.

En su intervención, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció el trabajo honesto y comprometido de Corina Garza y destacó que en los últimos cuatro años su administración ha canalizado más de 450 millones de pesos para Jiménez en desarrollo agrícola, infraestructura hidráulica y fortalecimiento de la seguridad.

El mandatario estatal refrendó su respaldo total a Jiménez y aseguró que vienen más beneficios con proyectos estratégicos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como el Arco Carretero Golfo Norte, que dará mayor conectividad y desarrollo económico a esta región del centro de Tamaulipas.

Garza Arreola agradeció el apoyo del gobernador por no dejar solo a Jiménez y refrendó su compromiso de seguir trabajando con honestidad, territorio y corazón por el bienestar de las familias jimenenses.