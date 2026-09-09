Rinde Beto Granados su segundo informe en Matamoros

El alcalde Beto Granados resaltó la inversión de 323 millones de pesos en 165 obras públicas ejecutadas en el municipio.

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Durante su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de Matamoros, Beto Granados, destacó que el municipio va por buen camino y aseguró que estos dos años de administración han permitido atender necesidades que durante años habían permanecido pendientes.

Granados señaló que recorrer las colonias, calles y viviendas de la ciudad permitió conocer de primera mano las condiciones en las que viven las familias y detectar las principales problemáticas, lo que ayudó a enfocar acciones para mejorar Matamoros.

En materia de obra pública, destacó que durante estos dos años se destinaron 323 millones de pesos para la realización de 165 obras, entre las que se encuentran trabajos en colonias y calles, rehabilitación de tuberías y recuperación de espacios deportivos.

El alcalde también resaltó el crecimiento del turismo, al señalar que durante este periodo la Playa Bagdad recibió más de 249 mil visitantes, generando una mayor actividad en uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

En materia de Protección Civil y Bomberos, informó que se atendieron 12 mil 887 emergencias, mientras que en Servicios Públicos se dio atención a más de 22 mil luminarias en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, destacó el trabajo realizado a través de Atención Ciudadana, área que brindó seguimiento a 13 mil reportes de la población.

Beto Granados subrayó que estas acciones forman parte de los resultados alcanzados durante sus dos primeros años de gobierno y afirmó que el contacto directo con las familias ha permitido conocer las necesidades reales de Matamoros y avanzar en la atención de las mismas.

El alcalde reiteró que el trabajo continuará para consolidar los avances alcanzados y seguir mejorando las condiciones de las colonias, calles y espacios públicos del municipio.