Rinde alcalde de Casas su segundo informe de actividades

Durante el evento con presencia del gobernador estatal, se destacaron proyectos estratégicos en electrificación y obra pública.

Ante la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el presidente municipal de Casas, Jorge Humberto Hinojosa García, rindió su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó los proyectos estratégicos que están transformando a este municipio.

Hinojosa García destacó además el avance hacia la electrificación al 100% con celdas solares en comunidades apartadas de la zona serrana, con el apoyo de la Secretaría de Energía, llevando luz a donde antes no había llegado.

Dijo que mediante los programas que se impulsan es posible elevar el nivel de vida de sus habitantes, al dotarlos de agua potable en sus hogares y entregarles viviendas dignas, medicamentos, entre otros.

El alcalde subrayó el proyecto del carbón, al cual se le ha dado valor agregado de la mano del Gobierno del Estado, generando nuevas oportunidades de comercialización y empleo para las familias de Casas.

Durante el evento, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció la instalación de una Gasolinera del Bienestar en Casas, así como los proyectos que pueden ser impulsados con la Presa Vicente Guerrero y la segunda línea del acueducto que viene de este vaso lacustre, infraestructura que ofrece oportunidades de empleo para los habitantes del municipio.

Resaltó también el impulso que tendrá el municipio con la construcción de la Supercarretera del Golfo, obra que detonará la conectividad y el desarrollo económico de la región.

El gobernador dio a conocer que en los últimos cuatro años, han llegado a Casas 316 millones en programas sociales y obra pública, entre los que destacan los del Bienestar como Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y Becas Benito Juárez, recursos que llegan de manera directa a las familias de Casas y que han permitido mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.