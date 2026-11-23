La zona fue acordonada por las autoridades, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos

Dos hombres resultaron lesionados con arma blanca luego de protagonizar una presunta riña cuando se encontraban en estado de ebriedad, en la Zona Centro de Matamoros.

Presunta discusión termina en agresión afuera de un bar

El incidente ocurrió en el cruce de las calles 13 y Abasolo, en el exterior de un bar, donde presuntamente una discusión entre ambos sujetos terminó en una agresión física que dejó a los dos con heridas de arma blanca.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía de Proximidad acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio para atender a los involucrados.

Trasladan a los dos lesionados a un hospital

Paramédicos de la Cruz Roja y Cruz Verde brindaron los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por las autoridades, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.