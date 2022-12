Reynosa ya no cuenta con espacios para migrantes: alcalde

Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, pidió que los trámites de asilo político ya no se hagan desde la frontera mexicana, sino en el país del solicitante

Por: Víctor Hugo Guerra

Diciembre 26, 2022, 14:36

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, insiste en el llamado para desalentar a las caravanas y grupos de migrantes que están buscando llegar a esta frontera, informando que la ciudad ya está rebasada en su capacidad de atención a estos grupos de extranjeros que llegan diariamente con la idea de alcanzar el sueño americano, los albergues están saturados y la gran mayoría viven en las calles.



“La verdad es que ya no tenemos capacidad, no tenemos capacidad de infraestructura, todos los centros migratorios están llenos, Senda de Vida uno, Senda de Vida dos, los otros que se encuentran en la Aquiles Serdán, no hay espacio suficiente y es algo que tenemos que hacerle saber a todos los que piensan llegar aquí, que ahorita no tenemos capacidad, necesitamos que haya un desfogue paulatino con los migrantes que se encuentran dentro de la ciudad para que podamos abrir más espacios, pero si, no es imposible verdaderamente ahorita, este flujo migratorio no lo podemos detener”, indicó.



Explicó que, en las últimas semanas en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, se han duplicado los esfuerzos para invertir recursos en plantas potabilizadoras, camas, cobijas, albergues, atención médica y alimentos para los miles de migrantes que se encuentran en Reynosa, recursos que debieran ser invertidos en la población vulnerable local.



“Los migrantes que llegan aquí son clase media baja, no son pobres, los pobres no salen de su país, para poder emigrar necesitan recursos y obviamente es un segmento que trataremos de hacer entender que nosotros tenemos que primero cuidar a los pobres de México, no a los clase media baja de otros países, necesidad que llegan aquí y se te abre el corazón para atenderlos, pero la verdad es que la situación está muy crítica, no tenemos suficiente espacio, se necesitan ir a otras partes”, explicó.



El alcalde de una de las fronteras más afectadas con el fenómeno migratorio, lanzó una propuesta al congreso de Estados Unidos para que siga manteniendo la frontera cerrada a los trámites de asilo político y que estos ya no se hagan desde la frontera mexicana, dijo que esto desalentaría la llegada masiva de extranjeros a la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos.



“Es muy simple, que sólo puedas hacer el trámite de asilo desde tu país de origen, que no lo hagas estando en la frontera de México, si tú vienes de Haití que el trámite se haga en la embajada de Estados Unidos de Haití, si vienes de El Salvador que se haga en la embajada de Estados Unidos en El Salvador, si vienes de Guatemala que sea en la embajada de Estados Unidos en Guatemala, si vienes de África, de diferentes países, Angola, Camerún, Senegal, que sea en la embajada de Estados Unidos en ese país de origen, pero no que llegue aquí a la frontera porque la verdad aquí ya no tenemos el recurso”, añadió.