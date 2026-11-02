Reynosa vive una noche de terror y diversión en el Polideportivo

Miles de familias disfrutaron de la Casa del Terror, exhibiciones de vehículos y actividades recreativas durante los festejos de Halloween

Un ambiente de diversión, convivencia y entusiasmo se vivió en el Polideportivo Municipal de Reynosa, donde miles de ciudadanos se dieron cita para disfrutar de los festejos de Halloween organizados en este espacio.

Como parte de las actividades, el Gobierno Municipal instaló el recorrido denominado “La Casa del Terror”, una de las principales atracciones de la celebración, que convocó a familias y visitantes en busca de una experiencia llena de suspenso y diversión.

A las afueras del inmueble, diversos expositores aprovecharon la afluencia para presentar sus productos y servicios, convirtiendo el lugar en un punto de encuentro para el entretenimiento y la actividad comercial.

El ambiente también fue animado por clubes de motociclistas, propietarios de automóviles modificados y operadores del transporte público, quienes se sumaron a la celebración con sus vehículos y la convivencia con los asistentes.

Niños, jóvenes y adultos acudieron en familia para disfrutar de una noche diferente, en la que los disfraces, las atracciones y la participación de distintos grupos dieron vida a los festejos de Halloween en Reynosa.