Reynosa tendrá nuevo plantel COBAT tras 18 años

El objetivo es iniciar la construcción próximamente para estar en condiciones de inaugurar el COBAT número 24 a tiempo para el inicio del ciclo escolar

El director general del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), Víctor González Salum, confirmó que el estado contará con un nuevo plantel educativo en el municipio de Reynosa. Este proyecto surge como respuesta a la creciente demanda de educación media superior en esta zona fronteriza.

El municipio ya ha realizado la donación del terreno y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) tiene el recurso comprometido para la obra.

El objetivo es iniciar la construcción próximamente para estar en condiciones de inaugurar el COBAT número 24 a tiempo para el inicio del ciclo escolar 2027-2028.

Primer plantel nuevo después de 18 años

“Este plantel marca un hito importante, ya que será la primera institución del sistema COBAT que se abre en Tamaulipas tras 18 años sin inaugurar instalaciones de este tipo en el estado”, dijo el director de la institución.

Con esta obra, las autoridades buscan atender la necesidad educativa de los jóvenes en Reynosa, fortaleciendo la infraestructura escolar de la entidad.