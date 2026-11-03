Reynosa tendrá carrera contra la violencia hacia las mujeres

Leticia Guerrero, presidenta de la Fundación Libélulas de Esperanza, extendió la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta actividad

Con el propósito de visibilizar la violencia contra las mujeres, generar conciencia social y apoyar a quienes enfrentan esta problemática, la Fundación Libélulas de Esperanza realizará la tercera edición de la carrera “Me pongo en tus tacones”, programada para el próximo 22 de noviembre en Reynosa, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Leticia Guerrero, presidenta de la Fundación Libélulas de Esperanza, extendió la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta actividad, que busca convertir la participación deportiva en una oportunidad para sensibilizar a la población sobre las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres.

La representante de la organización señaló que Reynosa y Tamaulipas enfrentan un panorama preocupante en esta materia, al referir que la entidad ocupa el tercer lugar nacional en indicadores de violencia contra las mujeres, situación que hace necesario mantener acciones que permitan visibilizar el problema y promover una mayor conciencia social.

Carrera apoyará la operación de Libélulas de Esperanza

Explicó que precisamente este es el propósito de la carrera, utilizar una actividad de participación ciudadana para poner atención en una problemática que requiere del compromiso de toda la sociedad.

Guerrero también destacó que los recursos económicos que se recauden durante esta tercera edición serán destinados a mantener en funcionamiento las oficinas de la fundación, así como dar continuidad a las actividades de atención y acompañamiento que desarrolla la organización.

“Lo que se recaude se va a utilizar para seguir manteniendo en operatividad la oficina de nuestra organización”, explicó la presidenta, al señalar que el apoyo ciudadano representa una parte importante para que la fundación pueda continuar con su labor.

¿Dónde inscribirse a “Me pongo en tus tacones”?

Para quienes deseen participar, informó que cuentan con diferentes puntos de venta de inscripciones, entre ellos las oficinas de la fundación, ubicadas en la colonia Jarachina Sur; un punto de venta en Vista Hermosa y otro en las instalaciones de la Escuela para Sordos, institución que participa como aliada de esta iniciativa.

Asimismo, invitó a la población a consultar la convocatoria y obtener mayores detalles a través de las redes sociales de Fundación Libélulas de Esperanza, disponibles en Facebook, TikTok e Instagram.

La organización espera contar con una amplia participación en esta tercera edición, con la finalidad de que la carrera no solamente represente una actividad deportiva, sino también un espacio para fortalecer la solidaridad, la empatía y el compromiso colectivo en favor de una vida libre de violencia para las mujeres.