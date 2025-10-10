Reynosa tendrá campeonatos mundiales de boxeo; van por Tv Azteca

El director del Deporte en Reynosa, Saúl Soto, destacó que las peleas serán transmitidas por TV Azteca, proyectando a la ciudad como sede deportiva nacional

Reynosa se prepara para un fin de semana de grandes combates, con dos peleas de talla mundial que se llevarán a cabo en el gimnasio multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

El director del Deporte en Reynosa, Saul Soto, destacó la importancia del evento, señalando que las peleas serán transmitidas a nivel nacional por TV Azteca, lo que proyecta a la ciudad como sede de competencias deportivas de gran nivel.

La cartelera estará encabezada por el enfrentamiento entre Miguel “El Alacrán” Berchelt y Edixon Pérez, en una pelea que promete captar la atención de los aficionados al boxeo y definir al retador oficial para aspirar al campeonato mundial.

“Estamos muy contentos porque se viene un gran evento de box este 11 de octubre en el gimnasio de la UAT. Es un campeonato mundial femenil juvenil con dos grandes peleadoras que vienen a buscar el título mundial. La pelea estelar será entre ‘El Alacrán’ Berchelt contra Edixon Pérez, que es un venezolano, pero esa pelea tiene muchos atractivos porque son grandes peleadores y ellos están buscando ser el retador oficial para ir a buscar el campeonato mundial”, explicó Soto.

Además de la contienda estelar, la cartelera incluirá la pelea femenil entre Sheila Moreno y Brisa Oliva, así como otras peleas complementarias que garantizarán una velada boxística de alto nivel competitivo.

El evento representa una oportunidad para que los aficionados de Reynosa disfruten del boxeo profesional y para que la ciudad consolide su proyección como sede de competencias deportivas de relevancia nacional.