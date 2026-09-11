Reynosa será sede de jornada de oración, sanación y paz

El párroco Hugo Gutiérrez informó que la jornada se celebrará el sábado 19 de septiembre, de 09:00 a 18:00 horas, en el Centro de Convenciones Reynosa

La comunidad parroquial de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicada en la colonia Las Cumbres de Reynosa, prepara un encuentro de oración, sanación y liberación que reunirá a familias de los ocho municipios que integran la Diócesis de Matamoros-Reynosa.

El párroco Hugo Gutiérrez Plaza informó que la jornada se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Centro de Convenciones Reynosa, con la participación especial del padre Isidoro Becerra Martínez, conocido como el padre Chilo.

“Es para informar e invitar al encuentro carismático de oración, sanación y liberación, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre de nueve de la mañana a seis de la tarde en el Centro de Convenciones de Reynosa y donde tendremos como invitados especiales al padre Isidoro Becerra Martínez, mejor conocido como el padre Chilo”, explicó el sacerdote.

En esta jornada también participarán las religiosas Margarita Ruiz y Nancy Yadira González, integrantes de la congregación Discípulas de Jesús. El padre Chilo, quien fue formado pastoralmente en esta diócesis, actualmente desarrolla su ministerio en una comunidad parroquial y lleva su mensaje de paz a diferentes comunidades de México y otros países.

El vicario episcopal de la Zona Reynosa, René Javier Huerta Mendoza, destacó la trayectoria pastoral del sacerdote invitado y señaló que su presencia representa una oportunidad especial para la comunidad fronteriza.

“Dentro de esa disposición, de parte de él ha dado testimonio de este carisma pastoral. Hacerle la invitación a participar entre nosotros en ese encuentro es algo muy especial, porque dentro de la comunidad ya es conocido a nivel nacional, incluso internacional, por reunir multitudes; ahora nos toca aquí en nuestra ciudad de Reynosa”, señaló.

La jornada busca ofrecer a las familias un espacio de oración, reflexión y esperanza, particularmente en una ciudad fronteriza que enfrenta diversas situaciones que impactan a la sociedad y que requiere fortalecer los espacios de convivencia y encuentro comunitario.

Edgar Urbina, integrante del comité organizador, explicó que las actividades se desarrollarán durante prácticamente todo el día y concluirán con la participación del padre Chilo y la celebración religiosa.

“Arrancamos prácticamente todo el día, arrancamos a las ocho de la mañana y terminamos con la conducción del padre Chilo con la celebración y terminamos a las seis de la tarde”, detalló.

Indicó que el acceso tendrá un costo de recuperación de 150 pesos y que los boletos pueden adquirirse a través de los diferentes decanatos y parroquias de Reynosa, además de la oficina de la organización.

La actividad se desarrolla en el marco del llamado de la Diócesis de Matamoros-Reynosa a promover durante este año la cultura de la paz, llevando este mensaje a una ciudad que enfrenta importantes retos sociales.

El párroco Hugo Gutiérrez Plaza subrayó que la búsqueda de la paz no solamente debe plantearse en el ámbito social, sino comenzar desde cada persona y trasladarse posteriormente a las familias y a la comunidad.

“Estamos viviendo momentos en los que necesitamos promover la paz, necesitamos paz en nuestras calles, necesitamos paz en nuestras familias, pero también necesitamos algo que muchas veces olvidamos: necesitamos paz en nuestro corazón”, afirmó.

Con esta jornada, la comunidad parroquial busca que la oración se convierta en un punto de encuentro para las familias y en una oportunidad para fortalecer la esperanza, la reconciliación y la cultura de la paz desde el corazón de Reynosa.